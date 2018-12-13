ضبط مخالفات تموينية في مخابز مدعمة ببلطيم في كفر الشيخ

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة، على المخابز البلدية المدعمة بمركز ومدينة بلطيم، لمتابعة سير العمل بها، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين المنظمة لعمل المخابز، ورصد أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين.



قاد الحملة المكبرة، المحاسب كامل شعلان، مدير إدارة تموين بلطيم، والمحاسب محمد الغبور، كبير مفتشى إدارة تموين بلطيم، والدكتور حمادة القاضي مفتش رقابي بإدارة تموين بلطيم، وذلك لمراقبة المخابز، لضمان وصول دعم الخبر لمستحقيه.



وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 3 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وألزمت أصحاب المخابز بدفع الغرامة، وكذلك عدد 2 تقرير عدم نظافة المخبز وأدوات العجين، كما ألزمت أصحابها بدفع الغرامة المقررة فى ضوء التوجيهات الوزارية المنظمة لذلك، مع تحرير محاضر راضعة شديدة القصوة لهؤلاء المتعدين على حق الشعب.



ومن جانبه، أكد المهندس عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، على استمرار الحملات التموينية اليومية على المخابز البلدية المدعمة بكافة مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مدى مطابقة الخبز للمواصفات التموينية المقررة من وزارة التموين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة وجود أي مخالفات.



