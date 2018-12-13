قوة أمنية تقتل انتحاريًا بـ"الطارمية" شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية قتلت انتحاريا في منطقة الطارمية شمالي بغداد.



وقال المصدر، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن قوة من الجيش العراقي نفذت، فجر اليوم، واجبًا أمنيًا في منطقة الطابي، ضمن قضاء الطارمية، شمالى بغداد، مبينا أن القوة تمكنت من قتل شخص إرهابي يرتدي حزاما ناسفا، وبحوزته مسدس وبندقية.



وأشار المصدر إلى أن شخصا آخر كان بصحبة الانتحاري إلا أنه لاذ بالفرار ضمن المنطقة، مشيرا إلى "استمرار القوات الامنية بالبحث عنه، وإحالة المعقتل إلى القضاء".

