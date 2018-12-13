حبس تشكيل عصابي للاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية حبس شخصين يحملان جنسية إحدي الدول العربية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي، وتجميع مدخرات العاملين بالخارج، والتحفظ على مبلغ 16 مليون جنيه مصري، و50 ألف دولار أمريكي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال، بقيام كل من: "حسن.أ.ص" 38 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"إمراجع.م.أ"، 29 سنة، سائق، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.



وتوصلت التحريات لقيام المتهمين بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية، وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية، فضلا عن سداد مستحقات بعض التجار المصدرين لتلك الدولة مقابل عمولة مالية من أصل المبلغ، مع الاستفادة بفارق سعر العملة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة.



وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتجميع بطاقات الصرف الآلى لمواطني تلك الدولة، خاصة بالبنوك، وسحب مدخراتهم بواسطتهما بالبلاد من خلال ماكينات الصرف الآلى واستبدالها بالعملات الأجنبية وإعادة إرسالها إليهم؛ للاستفادة من فارق سعر العملة، بالاشتراك مع بعض الأشخاص بتلك الدولة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك.



وتبين قيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، متخذين من منطقة ميامي بدائرة قسم شرطة المنتزه مسرحا لممارسة نشاطهما الإجرامي ومقابلة عملائهما من المصريين وحاملي جنسية تلك الدولة المترددين على المنطقة من راغبي التعامل في النقد الأجنبي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم عمل كمين وألقي القبض على المتهمين حال تعاملهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مع "فيصل.ع.ع" 46 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم بمحافظة الإسكندرية وبحوزته مبلغ مالي قدره 10 آلاف دولار أمريكي، داخل السيارة الخاصة بالمتهم الأول وبحوزته 185 ألف جنيه مصري.



وبتفتيش أحد المكاتب المستأجرة بمعرفتهما، تم ضبط 16 مليونا و375 ألف جنيه مصري، و44 ألفا و875 دولارا أمريكيا، و3 كروت صراف آلي خاصة ببنوك عربية، و2 ماكينة عد نقدية، و5 إيصالات إيداع نقدية بأحد البنوك بحساب المتهم الأول، بإجمالى مبلغ 725 ألف جنيه مصرى، و7 دفاتر مدون بها حسابات المتهمين مع عملائهما و5 هواتف محمولة.



وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما حصيلة نشاطهما في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأن الثالث حضر لاستبدال مبالغ مالية منهما خارج نطاق السوق المصرفية.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.