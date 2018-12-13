الوفد الأمني الأمريكي ينهى جولاته التفتيشية على مطار القاهرة اليوم

صرح مصدر أمنى مسئول بشرطة ميناء القاهرة الجوى، بأن وفد إدارة النقل الأمريكي، سينهى اليوم الخميس، جولته التفتيشية بمطار القاهرة الدولي، عقب زيارة استغرقت 5 أيام، تفقد خلالها إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة، خاصة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وأضاف أن الوفد تفقد خلال جولته بمطار القاهرة على مدار الأيام الماضية الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات، ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود، كما تابع إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.



وأشار إلى أن وفدا أمنيا من شرطة ميناء القاهرة الجوى ومسئولى شركتى ميناء القاهرة ومصر للطيران، وبعض القطاعات والجهات الأخرى العاملة بالمطار، رافقوا الوفد الأمنى الأمريكي لكتابة وتدوين الملاحظات، وتلبية كافة الاحتياجات التى يطلبها الوفد، والذى سيعقد اجتماعا مع مسئولي وزارة الطيران المدنى قبيل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة الملاحظات ورصد بعض السلبيات إن وجدت.