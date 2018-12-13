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اقتصاد
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:49 م

القصة الكاملة لأزمة آبل في مصر: وفد رفيع المستوى يلتقي رئيس الوزراء الأربعاء

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
طارق عتمان – دعاء ابو العزم
dostor.org/2434270

كشف سيد الجميل، المدير المالي والإداري لمجموعة الصافي الوكيل المسئول عن توزيع منتجات آبل في مصر أن الشركة العالمية لديها ثقة كبيرة في السوق المصري ولديها خطط كبيرة لزيادة حجم مبيعاتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

قال الجميل، لـ«الدستور»، إن الشركة العالمية أجرت اتصالات مع مسؤولين في الحكومة المصرية ومن المقرر وصول وفد رفيع المستوى من قيادات آبل الأربعاء المقبل؛ لبحث تداعيات الأزمة الأخيرة لبطلان بعض البنود في عقود الشركة العالمية وموزّعيها على عدد من المستويات في مصر والخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة، مؤكدًا أن الوفد سيجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير الاتصالات والتجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أوضح أن سياسة آبل في كل منطقة بالعالم أن يكون لها وكيل حصري لا يسمح لأي وكيل بالبيع خارج منطقته الجغرافية، ما أدى إلى أن كل منطقة تحدد أسعار هواتفها حسب المستخدمين، لافتًا إلى أن مصر بها وكيل حصري و4 وكلاء وموزعين بحسب المناطق سواء القاهرة والصعيد والدلتا والإسكندرية ومدن القناة.

أشار إلى أن مسئولي الشركة العالمية فور علمهم بمخالفة Apple من قبل جهاز حماية المنافسة بادروا بالاتصال والتوجه لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالتواجد في مصر وحل أي سوء تفاهم بين الجهاز والشركة، ما دفع قيادات الشركة للتحرك بسرعة لحل المشكلة.

في سياق متصل، قال خالد فتحي، أحد وكلاء آبل في مصر، إن الشركة العالمية لديها مجموعة وكلاء بكل منطقة حول العالم ففي أوروبا وكيل حصري يقوم بالتوزيع على وكلاء فرعيين في الدول هناك، وكذلك بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يقوم كل وكيل بتحديد أسعار منتجاته، ومن الممكن أن يختلف سعر الجهاز من منطقة لأخرى وهو ما ساهم في حدوث المخالفة داخل مصر.

وأوضح أن وكيل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لا يُسمح له بالبيع خارج نطاقه الجغرافي ولا يسمح لنا في مصر بالشراء أو الاستيراد إلاّ من هذا الوكيل، ما أدى إلى اختلاف سعر أجهزة Apple من أوروبا لمنطقة الشرق الأوسط، مقارنة بباقي المناطق الجغرافية فمثلًا سعر الأجهزة في أوروبا أرخص من منطقة الشرق الاوسط وهذا ما أثار حفيظة المستخدمين والجهاز ضد الشركة العالمية.

كان مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرَّر بمخالفة شركة آبل وموزعيها لقانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصري جغرافيًّا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازى وعقد اتفاقات توزيع حصرية بالمخالفة للمادة 7 من قانون حماية المنافسة.

وقال الجهاز فى بيان إن هذه الممارسات أدت إلى ارتفاع أسعار منتجات شركة آبل فى مصر بصورة غير مبررة تفوق أسعار ذات المنتجات فى دول الشرق الأوسط كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وكذا الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إنه وإن كان من المشروع أن يحدد الأشخاص - من غير المسيطرين - مناطق جغرافية محددة لموزعيهم، وأن يشترطوا عدم البيع الإيجابى (active sales) خارج تلك المناطق الجغرافية المحددة، إلا أنه يحظر على ذات الأشخاص الحد من أو حظر البيع السلبى (passive sales) والاستيراد الموازى (parallel imports).

وأضاف أن الفحص كشف أن شركة أبل قد تمكنت من خلال سياستها التسويقية وتعاقداتها من حظر كافة أشكال الاستيراد الموازى، وحظرت على موزعيها المعتمدين فى الخارج من البيع فى مصر، وحظرت أيضًا على الموزعين بشكل عام والمعتمدين منهم بشكل خاص فى مصر من الاستيراد من أى موزع معتمد خارج مصر، مما جعلها تتمتع بقوة سوقية مكنتها من حرمان المستهلك المصرى من وجود ذات المنتجات بسعر أرخص خارج مصر وارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر فى مصر (أخذًا فى الاعتبار القيود الجمركية والضرائب فى الدول المختلفة) بالمقارنة بالعديد من دول المنطقة.

وأضاف نبيل جميل أن المنافسة البينية بين ذات المنتج (intra brand competition) لا تقل أهمية عن المنافسة بين المنتجات المختلفة (inter brand competition) فى أى سوق معنية؛ حيث إن المنافسة البينية تساعد على زيادة كفاءة شبكات التوزيع وتساعد على خفض الأسعار بين الموزعين بما يصب فى مصلحة المستهلك الذى يتمكن من الحصول على المنتجات بأفضل الأسعار وأعلى جودة ومستوى من الخدمة.

وعليه، قرَّر جهاز حماية المنافسة بطلان عدد من بنود العقود النمطية بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات فى مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

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