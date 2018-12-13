مدير حملة مسح الأطفال من فيروس C: نتيجة الفحوصات سرية (حوار)

قال الدكتور إيهاب أحمد كمال، مدير مبادرة الرئيس لمسح طلاب المدارس من فيروس سى، لـ "الدستور"، إن نتائج الأطفال المصابين بفيروس سى ستكون فى سرية تامة وسيتم إبلاغها لولى الأمر من خلال لجنة التأمين الصحى التابع لها الطالب، لافتًا إلى أن هناك متابعة للطالب بعد الانتهاء من الحصول على العلاج، وإلى نص الحوار..



ـ كيف تم التجهيز للحملة؟

فى البداية تم الاجتماع بوكلاء وزارة الصحة وممثلى الأزهر الشريف وممثلى ادارة التمريض فى محافظات المرحلة الأولى من المسح التى تضم "الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – بورسعيد – دمياط – القليوبية – جنوب سيناء – الفيوم – أسيوط"، وتم شرح فيه الهدف من المبادرة وأهمية إخضاع الطلبة فى المرحلة العمرية ما بين 12 لـ 18 عام للفحص، وتم إخبارهم أن العلاج متوفر للمرضى المكتشف إصابتهم بالفيروس وبشكل مجانى بداية من الفحص مرورًا بالتحاليل الطبية وصولًا إلى العلاج.



وطلبنا منهم عقد اجتماعات مع أولياء الأمور للتوعية بالحملة وأهمية المشاركة فيها، وخلال الاجتماع مع أولياء الأمور تم توزيع إقرارات بموافقة ولى الأمر على اجراء الفحص على الأطفال، وتم عقد محاضرات لتوعية الطلبة بطرق انتقال فيروس سى وطرق التعامل مع مريض فيروس سى، والتوضيح أن التعامل اليومى ليس به أى مشاكل أو خطورة إلا عن طريق الأدوات الملوثة بالدم ومنها فرشة الأسنان والقصافة والملقاط.



وقمنا بتدريب الفرق المشاركة فى المسح والتابعة للتأمين الصحى على مدار 4 أيام لتعريفهم بآلية المسح والكواشف وإدخال البيانات والتعامل مع الطلبة وتسجيل البيانات وإبلاغ الطالب بالنتيجة.



ـ ما هو المعدل الزمنى لمسح تلاميذ المدارس؟

تستغرق المرحلة الأولى من المسح 3 أشهر بداية من شهر ديسمبر الجارى وحتى نهاية شهر فبراير فى المحافظات التسعة، ثم ستنطلق المرحلة الثانية والتى تضم 11 محافظة وتشمل "الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وبورسعيد، ودمياط، والقليوبية، وجنوب سيناء، والفيوم، وأسيوط"، بداية من شهر فبراير حتى نهاية مارس، فى حين ستنطلق المرحلة الثالثة والتى تضم 7 محافظات تشمل "الوادى الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا" بداية من شهر مارس حتى نهاية شهر ابريل، حيث سيتم تكثيف المراحل الثانية والثالثة للانتهاء من فحص جميع الطلاب بنهاية العام الدراسى.



ـ ما هى عدد الفرق المشاركة فى مسح تلاميذ المدارس؟

لدينا 380 فريق يفحص مدارس محافظات المرحلة الأولى التى تشمل 2206 مدرسة ثانوى بجميع أنواعها، والتى تنقسم إلى 1657 مدرسة ثانوى ما بين عام وسياحى وفنى وصناعى، و467 معهد أزهرى، بالإضافة إلى 82 مدرسة تمريض، بإجمالى عدد طلاب مليون و122 ألف 376 طالب للمرحلة الأولى.



ـ كيف يتم إبلاغ الطالب بنتيجة الفحص؟

يتم إبلاغ ولى أمره بنتيجة الفحص وذلك من خلال لجنة التأمين الصحى التابع لها، حيث يتم التواصل مع أهل الطفل وإبلاغه بالميعاد والمكان المقرر التوجه إليه لاستكمال الفحوصات.



ـ هل يتم إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحوصات؟

نتيجة الفحوصات تكون فى سرية تامة، ولا يتم إبلاغها إلا لولى الأمر فقط وذلك خلال 7 أيام عمل من إجراء الفحص، ولا يتم إبلاغ المدرسة بنتيجة الفحص كما أن منسق الحملة بالمدرسة غير مسموح له دخول غرفة المسح ومهمته تقتصر فقط على تنظيم دخول الطلاب وخروجها وليس له أى دور أخر، فى حين تقوم الفرق الطبية باستلام الكروت وتسليمها للجنة ثم التواصل مع الطلاب.



هل لدى المبادرة بيانات كاملة للطلاب بالمدارس؟

لدينا قاعدة بيانات الطلاب بوزارة التربية والتعليم، كما أن بيان إقرار موافقة ولى الأمر بها بيانات التواصل الخاصة بالطالب ويتم إرسالها لأفرع التأمين الصحى للتواصل مع أولياء أمور الطلاب.



ـ ما هى الكواشف المستخدمة فى المسح؟

يتم استخدام نفس الكاشف السريع المستخدم فى مسح الكبار فى المبادرة الرئاسية من خلال شكة بسيطة غير مؤلمة فى أصبع الطفل والتحليل عن طريق نقطة دم، كما أنه يتم فحص الطلاب من فيروس سى فقط ولا يخضع الطلاب لفحص الأمراض غير السارية.



ـ ما هو الإجراء الذى تتخذه الحملة خلال تغيب الطفل فى يوم المسح؟

يتم تجميع الطلاب المتغيبين خلال إجراء المسح والطلاب الذين لم يحضروا موافقات ولى الأمر على إجراء المسح، ويتم استدعائهم لإجراء الفحص من خلال آلية معينة، وقبل الفحص يتم إبلاغ المدرسة بمواعيد إجراء الفحص لإبلاغ الطلاب بالالتزام بالحضور خلال أيام الحملة.



ـ ما هى اجراءاتكم فى حال رفض الطفل اجراء المسح؟

فى تلك الحالة نتواصل مع ولى الأمر شخصيًا من غرفة العمليات المركزية للمبادرة وتوضيح الصورة بشكل كامل وانه لا توجد أى خطورة لنقل العدوى وطريقة السحب نفسها سهلة ولا توجد بها أى مشاكل وأخف من التطعيم ولا توجد أى أثار جانبية، وفى الغالب يتم الاستجابة، وحتى الآن معدلات الرفض لا تزيد عن حالة واحدة فقط وتم التواصل معها.



ـ من واقع الأيام الأولى لفحص طلاب المدارس.. كم تبلغ نسب الإصابة؟

حتى الآن المؤشرات الأولية للحملة تؤكد أن نسب إصابة الأطفال من فيروس سى أقل من 1% بين الطلاب.



ـ وماذا عن نسب الإقبال؟

خلال الأيام الأولى للمسح هناك عددًا من المحافظات حققت المستهدف من المسح ومن بينها محافظات الإسكندرية وأسيوط والقليوبية هم أعلى 3 محافظات فى المشاركة والإقبال من الطلاب وهم لديهم عدد كبير من الطلاب على عكس محافظة جنوب سيناء والتى من المتوقع أن تنتهى من فحص جميع الطلاب.



ـ ما هى إجراءات علاج الطلاب المصابين بفيروس سى؟

يكون العلاج من خلال لجان التأمين الصحى التابع لها المدارس، ففى حالة تشخيص المريض بالإصابة بالأجسام المضادة خلال الفحص فى المدارس، سيتم تحويله إلى لجنة التأمين الصحى التابع لها وعن طريق لجنة التأمين الصحى سيتم التقييم للتأكد من أن حالته تسمح بالعلاج من عدمه، وبالنسبة للحالات الخاصة ومنهم الذين يعانون بداية تليف فى الكبد أو مشاكل فى وظائف الكلى أو القلب، سيتم تقييمهم من خلال اللجنة العليا للفيروسات الكبدية لاتخاذ إجراء سليم تجاههم.



وجميع الأدوية والفحوصات الطبية سواء كانت تحاليل PCR أو التقييم أو الأشعة التليفزيونية متوفرة فى جميع أفرع التأمين الصحى فى المحافظات، وخلال تلك المرحلة نتأكد أن جميع الأسرة قامت بالفحص والتحليل، ففى حالة كان هناك شخص أخر مصاب فى العائلة يجب علاجهم فى وقت واحد حتى لا يحدث أى عدوى للطلاب.



ـ بعد الحصول على العلاج هل تكون هناك متابعة للطالب طبيًا؟

بالطبع يتم إجراء تحليل PCR بعد 3 أشهر من الحصول على العلاج وذلك بنهاية الجرعة الثالثة من العلاج، للتأكد من استجابته للعلاج.



ـ قد يتخوف البعض من انتقال عدوى للطلاب.. ما هى إجراءاتكم حيال ذلك؟

ليس هناك احتمالات لنقل عدوى فيروس سى للأطفال، لا توجد أى سحب للعينات من الأطفال وإنما تحليل فيروس سى مثل تحليل السكر، وتم تدريب الفرق الطبية بتغيير القفازات بين كل طالب وأخر، ويقوم بإلقاء الشكاكات فى صندوق أمن مع كل فريق.



ـ هل ستربط المبادرة الحصول على الشهادة للطلاب بإجراء تحليل فيروس سى.. أم ذلك غير قانوني؟

ستكون هناك آليات مع وزارة التربية والتعليم لتشجيع جميع الطلاب على إجراء المسح وحتى الآن لم يتم تحديدها لأن معدلات الرفض قليلة جدًا ولحالات خاصة.



ـ حدثنا عن غرفة عمليات مبادرة مسح طلاب المدارس؟

تتابع الغرفة سير عمل الحملة يوميًا منذ التاسعة صباحًا وحتى 6 مساءًا وإعداد تقرير يومى عن الحملة، وتضم الغرفة 9 أفراد بينهم منسقين وإحصائيين ومدخلى بيانات والتواصل مع المحافظات على مستوى 24 ساعة.