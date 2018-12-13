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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:50 ص

أمن الإسكندرية يزيل 19 حالة تعد على أراضى الدولة

أمن الإسكندرية يزيل
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2434173

شنت قوات أمن الاسكندرية، بالتعاون مع المحافظة على مدار يومين، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمباني المخالفة على أراضي الأوقاف وأملاك الدولة بحي المنتزه ثان ومدينة برج العرب.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 16 قرار إزالة لمباني، دون ترخيص، على أراض تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بعزبة العرب "حوض المثلث" بحي المنتزه ثاني، شرقي الإسكندرية.

وقال اللواء عادل سلامة، رئيس حي المنتزه ثان، إن الحملة نجحت في استرداد 4 آلاف و856 متر مربع من أراضي الأوقاف بعزبة العرب.

وفي مركز ومدينة برج العرب، جرى تنفيذ 3 قرارات إزالة لأسوار ومباني مخالفة من على أراضي أملاك الدولة، أرقام 35، 37، 82 لسنة 2018.

ومن جانبه، قالت جيهان، مسعود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، إنه تم استرداد 1400 متر من أراضي الدولة بمناطق نجع فتح الله وبرج العرب القديم، مؤكدة استمرار الحملات للتصدي لكافة التعديات وبسط هيبة الدولة.

أمن الإسكندرية يزيل 19 حالة تعد على أراضى الدولة
أمن الإسكندرية يزيل 19 حالة تعد على أراضى الدولة
أمن الإسكندرية يزيل 19 حالة تعد على أراضى الدولة
أمن الإسكندرية يزيل 19 حالة تعد على أراضى الدولة
أمن الإسكندرية يزيل 19 حالة تعد على أراضى الدولة
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