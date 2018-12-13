مجلس سوريا الديمقراطية يناشد باتخاذ موقف من التهديدات التركية

دعا المجلس التنفيذي لقوات سوريا الديمقراطية، الحكومة السورية بأن تتخذ الموقف الرسمي ضد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإعلانه الأخير عن بدء عملية عسكرية شرق نهر الفرات.



واتهم مجلس سوريا الديمقراطية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنقرة بالسعي لاقتطاع أجزاء من الأراضي السورية وإلحاقها بتركيا، مشيرا إلى أن هدف أردوغان ليس شمال وشرق سوريا وإنما يستهدف وحدة التراب السوري.



وقال البيان "إن هدف الدولة التركية هو ضرب النسيج الاجتماعي السوري وحالة التعايش المشترك بين مكونات الشعب السوري في شمال وشرق سوريا لأنه يعتبر ذلك تهديدا لمصالحه وطموحاته التوسعية، وكذلك فإن هذه التصريحات العدائية تستهدف المكاسب التي حققتها دول التحالف الدولي في محاربة الإرهاب والقضاء عليه، وتستهدف حالة الأمن التي بدأ الشعب السوري يعيشها في شرق الفرات".



ودعا المجلس الدول المشاركة في حلف الناتو بأن تقف ضد سياسات أردوغان، كونه يناقض مبادئ الحلف باستهدافه منطقة لا تشكل أي تهديد أمني عليه.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس أن القوات التركية ستطلق عملية عسكرية شرقي الفرات في سوريا خلال أيام، مؤكدا أن قوات جيشه لن تستهدف القوات الأمريكية هناك.



وفي السياق ذاته، قال شون روبرتسون المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن أي عمل عسكري أحادي من قبل تركيا وخصوصا في منطقة تتواجد فيها قوات أمريكية مثل شمال شرق سوريا، هو أمر مقلق وغير مقبول.



ودعا روبرتسون، وفقا راديو (سوا) الأمريكي اليوم الخميس، تركيا إلى عدم التعرض لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وأضاف أن أي توغل سيعرض الجنود الأمريكيين للخطر.



وشدد المتحدث باسم البنتاجون على أن المعركة ضد "داعش" لم تنته، وأن "قسد" "مدعومة من التحالف ولا يمكن السماح لأي عمل بأن يعرقل مهمة القضاء على الاٍرهاب".