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فن
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:44 ص

السبكي يفاوض فان دام للمشاركة في "حملة فرعون"

جان كلود فان دام​
جان كلود فان دام​
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2434163

دخل المنتج محمد السبكي في مفاوضات مع النجم العالمي جان كلود فان دام​؛ للمشاركة في بطولة فيلم "​حملة فرعون​" ل​عمرو سعد​ وإخراج ​رؤوف عبد العزيز​ والذي يتم تصويره لمدة أسبوع في بيروت.

وعلمت "الدستور" أنه من المقرر الاستعانة بـ"فان دام" كضيف شرف في الفيلم، حيث لا تتعدى مشاهده 10 مشاهد داخل أحداث الفيلم.

ويسعى السبكي للحصول على توقيع فان دام خلال الفترة المقبلة لبدء تصوير مشاهده في العمل الذي يراهن السبكي على اكتساحه إيرادات موسم عيد الفطر.

ولم يتوصل السبكى الى اتفاق نهائى مع المكتب الخاص بالنجم العالمى وينتظر رده خلال أسبوع بالموافقة او الرفض للبحث عن نجم آخر فى حال رفضه.

تدور قصة الفيلم حول العظماء السبعة التي قدمها من قبل الفنان عادل إمام في "شمس الزناتي"، لكن بمعالجة جديدة تناسب العصر الحالي.

الفيلم من بطولة عمرو سعد، محمود عبد المغني، روبي، محمد لطفي، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج شركة السبكي.

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