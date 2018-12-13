القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
عالم
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:44 ص

قاذفات صواريخ روسية تُحلق فى سماء البحر الكاريبى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2434162

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طياري القاذفات الاستراتيجة الروسية من طراز"تو-160" نفذوا رحلة جوية مدتها 10 ساعات فوق البحر الكاريبي (في أمريكا الوسطى)، في إطار زيارة وفد من القوات الجوية الفضائية الروسية إلى فنزويلا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه خلال زيارة وفد من القوات الجوية الفضائية الروسية إلى جمهورية فنزويلا، قام طيارو حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" بالتحليق في المجال الجوي فوق حوض البحر الكاريبي لمدة 10 ساعات.

وأشار البيان إلى أن مقاتلتي "سو-30" و"إف-16" تابعتان للقوات الجوية الفنزويلية قامتا بمرافقة "تو-160"، حيث نفذ طيارو الدولتين تدريبات على التعاون في الجو خلال تنفيذ مهام الرحلة.

وكانت قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من نوع "تو 160" وطائرتان "آن 124" و"إيل 62" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وصلت إلى فنزويلا بدعوة من سلطات كراكاس وقيادة الطيران العسكري الفنزويلي.

في غضون ذلك، أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي أن مرحلة التدريبات البحرية من المناورات الروسية - الهندية العسكرية المشتركة (أندرا 2018) ستبدأ اليوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المكتب الصحفي قوله، في بيان، إن المناورات العسكرية المشتركة التي تضم سفنًا تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، ستبدأ اليوم في خليج البنغال بالقرب من ميناء مدينة "فيساخاباتنام" الهندي.

وتشارك أكثر من عشر سفن بحرية وسفن دعم من كلا البلدين في المناورات، إلى جانب طائرات ومروحيات تابعة للبحرية الهندية، فضلا عن مشاركة مروحية تابعة للمدمرة الروسية "الأدميرال بانتيلييف".

وتهدف مناورات "أندرا 2018" إلى التعاون البحري بين البلدين من أجل حماية الملاحة والنشاط الاقتصادي في عرض البحر.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

منذ 3 أيام

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات

منذ اسبوع

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ اسبوع

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

الآن

تعليمات للشهر العقاري باستثناء جزيرة الوراق من البيع والشراء

"التضامن" تؤكد صحة فيديو معاقبة طفلين بدار رعاية

وزير التنمية المحلية لـ"المحافظين": ادعموا الجمعيات الأهلية

علي جمعة: 1% من الصحابة أشتغلوا بالفتوى

ads
الأكثر قراءة

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سعوديين فى العجوزة

"الأرصاد": غدًا طقس مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

ألبومات الصور

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سعوديين فى العجوزة

"الأرصاد": غدًا طقس مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

كشكول

"الأزهر في تشاد" يعقد ندوة بعنوان "مخاطر الجماعات الإرهابية"

حديقة "زايد" تستقبل الفوج العاشر من شباب الجامعات

"المحرصاوي": الأزهر يتحمل مسؤولية نشر قيم التسامح بين البشر

د. الهلالي الشربيني يكتب: حروب الجيلين الرابع والخامس وتحديات الأمن القومي

وكيل "تعليم" مطروح": لا بد من الإخلاص للنهوض بالمدارس

الأمصار

مقتل 9 أشخاص بينهم السائق في حادث قطار أنقرة

الضفة الغربية.. مقتل شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال

احتجاجات في مدينة بنقردان التونسية الحدودية مع ليبيا

بعد إضرابه عن الطعام لمدة شهرين.. وفاة معارض إيراني سجين

رائعة نيويورك.. مغربية ضمن لجنة تحكيم ملكة جمال الكون

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎