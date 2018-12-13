قاذفات صواريخ روسية تُحلق فى سماء البحر الكاريبى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن طياري القاذفات الاستراتيجة الروسية من طراز"تو-160" نفذوا رحلة جوية مدتها 10 ساعات فوق البحر الكاريبي (في أمريكا الوسطى)، في إطار زيارة وفد من القوات الجوية الفضائية الروسية إلى فنزويلا.



وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أنه خلال زيارة وفد من القوات الجوية الفضائية الروسية إلى جمهورية فنزويلا، قام طيارو حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" بالتحليق في المجال الجوي فوق حوض البحر الكاريبي لمدة 10 ساعات.



وأشار البيان إلى أن مقاتلتي "سو-30" و"إف-16" تابعتان للقوات الجوية الفنزويلية قامتا بمرافقة "تو-160"، حيث نفذ طيارو الدولتين تدريبات على التعاون في الجو خلال تنفيذ مهام الرحلة.



وكانت قاذفتان روسيتان استراتيجيتان من نوع "تو 160" وطائرتان "آن 124" و"إيل 62" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وصلت إلى فنزويلا بدعوة من سلطات كراكاس وقيادة الطيران العسكري الفنزويلي.



في غضون ذلك، أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي أن مرحلة التدريبات البحرية من المناورات الروسية - الهندية العسكرية المشتركة (أندرا 2018) ستبدأ اليوم الخميس.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المكتب الصحفي قوله، في بيان، إن المناورات العسكرية المشتركة التي تضم سفنًا تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، ستبدأ اليوم في خليج البنغال بالقرب من ميناء مدينة "فيساخاباتنام" الهندي.



وتشارك أكثر من عشر سفن بحرية وسفن دعم من كلا البلدين في المناورات، إلى جانب طائرات ومروحيات تابعة للبحرية الهندية، فضلا عن مشاركة مروحية تابعة للمدمرة الروسية "الأدميرال بانتيلييف".



وتهدف مناورات "أندرا 2018" إلى التعاون البحري بين البلدين من أجل حماية الملاحة والنشاط الاقتصادي في عرض البحر.