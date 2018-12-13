ارتفاع عدد مصابي جنود الاحتلال لـ4 في حادث إطلاق نار برام الله

أعلن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، ارتفاع عدد الإصابات في قوات الاحتلال إلى أربعة جنود، في حادث إطلاق النار قرب سلواد برام الله، تحديدًا على مدخل مستوطنة "جعفات عساف".



وأضاف أن إصابتهم بالغة الخطورة، وأنه لم يتم اعتقال منفذ العملية حتى الآن، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



واستشهد الفلسطينيين أشرف نعالوة، وصالح البرغوثي، منفذي عمليتي "بركان" و"عوفرة"، فجر الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاولات الأخير لاعتقالهما.