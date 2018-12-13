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فن
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:35 ص

صابر الرباعي يصور 4 أغنيات من ألبومه الجديد قبل طرحه

صابر الرباعي
صابر الرباعي
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2434147

انتهى الفنان ​صابر الرباعي​ من تسجيل أغنية جديدة من كلمات وألحان الفنان ​سليم عساف،​ حيث يستأنف تصويرها خلال يومين بعد فترة توقف نظرًا للأحوال الجوية السيئة التي شهدها لبنان خلال اليومين الماضيين والتي حالت دون استكمال التصوير.

ومن المقرر أن يتولى المخرج وليد ناصيف تصوير الكليب الذي سيتم طرحه على "يوتيوب" بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.

من ناحية أخرى، استقر الرباعي على تصوير أغنيتين بشكل مبدئى من ألبومه الجديد المقرر طرحه بداية العام الجديد ويدرس تصوير عدد أكبر من الأغاني ليصل إلى 4 أغنيات.

ومن المقرر أن يتعاون "الرباعي" في هذا الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين لأول مرة على رأسهم خالد البكري ومحمد عبد المنعم ووليد سعد وفايز السعيد وباسم منير.

كما سيقوم صابر الرباعى بتلحين عدد من الأغاني خلال الألبوم الجديد الذي يضم عدد من اللهجات المصرية والخليجية واللبنانينة والتونسية.

ويستعد الرباعى لاحياء حفل رأس السنة بمصاحبة الفنانة شيرين عبد الوهاب بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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