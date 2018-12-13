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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:35 ص

بايرن ميونخ يتصدر المجموعة السادسة بدورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يتصدر
dostor.org/2434146

شهد معلب يوهان كرويف، أمس الأربعاء، مباراة القمة بين فريق بايرن ميونيخ الألماني، ونظيره الهولندي أياكس أمستردام، ضمن في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وأنتهت بتعادل الفريقين 33.

كان الهدف الأول من نصيب لبايرن ميونخ فى الدقيقة الـ13 لـ" ليفاندوفيسكي"، واستطاع نظيره الهولندي معادلته في الدقيقة 61 من عمر الشوط الأول، عن طريق دوسان تاديتش، والذي عاد وسجل هدفه الثاني في الدقيقة 82.

واستطاع أن يسجل لبايرن هدفه الثاني في مرمي أياكس في الدقيقة 87، وسجل كينغسلي كومان، الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 90، أما أياكس الهولندي فسجل هدفه الثالث نيكولاس تاليافيكو في الدقيقىة 95 من عمر المبارة.

وتصدر البايرن، المجموعة دون هزيمة بـ 14 نقطة مقابل، 12 لأياكس، فيما جاء بنفيكا في المركز الثالث بفوزه 1-صفر على ضيفه أيك أثينا بهدف متأخر لأليكس جريمالدو.

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