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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:33 ص

القوات المسلحة تساهم فى رفع كفاءة المدارس بالإسكندرية

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى
الدستور
dostor.org/2434143

أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أوامره للتشكيلات التعبوية والمناطق العسكرية بالمساهمة في دعم المنظومة التعليمية بالمحافظات الواقعة في نطاقها ومساندة مؤسسات وأجهزة الدولة بشكل فاعل ومؤثر لحل المشكلات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفى هذا الإطار، نفذت المنطقة الشمالية العسكرية أعمال صيانة وترميم عدد من المدارس بمحافظة الإسكندرية ورفع كفاءة المنشآت والمبانى التي تمثل خطراً على التلاميذ، حيث عاينت المنطقة المدارس الأكثر احتياجًا لأعمال الترميم والصيانة من الداخل والخارج، وإضفاء الشكل الجمالى والتنسيق الحضارى من الخارج للموقع العام وتجهيزها ودعمها بالأثاث المدرسي.

كما تم توفير ٦٠٠٠ مقعد مدرسي لطلاب المدارس الأكثر كثافة، ووضع خطة للانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس في موعدها المحدد للمحافظة على انتظام العملية التعليمية وامتحانات الفصل الدراسى الأول حرصًا على مستقبل التلاميذ.

وأكد المسئولين عن العملية التعليمية بالإسكندرية أن تدخل القوات المسلحة ساهم فى صيانة وترميم المبانى والمنشآت التعليمية وتوفير التخت المدرسية.

من جانبهم وجه الأهالي والطلاب الشكر والتقدير للقوات المسلحة على مساهمتها فى دعم المجتمع المدنى وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتأتى مساهمة القوات المسلحة فى إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة محافظات الجمهورية.

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