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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:31 ص

طالبات "تربية طفولة" يشاركن في ملتقى للتبادل الثقافي ببني سويف

طالبات تربية طفولة
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2434141

يشارك عدد من الطالبات بكلية التربية الطفولة المبكرة بجامعة بنى سويف، اليوم الخميس، بمدينة الإسكندرية فى أول ملتقى للتبادل الثقافي لطلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

وقالت الدكتورة هناء فؤاد مدرس التربية الموسيقية ومدير المشروع بالمحافظة، أنه أول ملتقى وسنسعى في المرات القادمة لضم كليات السياسة والاقتصاد، وحاسبات ومعلومات، أسنان، فنون تطبيقية، ويركز الملتقى على الأنشطة التي تحس على العمل الجماعي، والاعتماد على النفسي، ويشارك في الملتقى كوكبة من المدربين يتميزون بالتفرد والثقافة العالية وتبادل ثقافه علمية ومجتمعيه بين المدن والتخصصات المختلفة.

وأشارت "فؤاد" في تصريحات صحفية، إلى أن المرحلة الأولى من المشروع يخص الجامعة، والمرحلة الثانية التربية والتعليم ومجلس الأمناء وصيانه المدارس، والمرحله الثالثة الشباب والرياضه وصيانة بعض المدارس المتهالكه، والمرحلة الرابعة الصحة والمستشفيات.

طالبات "تربية طفولة" يشاركن في ملتقى للتبادل الثقافي ببني سويف
طالبات "تربية طفولة" يشاركن في ملتقى للتبادل الثقافي ببني سويف
طالبات "تربية طفولة" يشاركن في ملتقى للتبادل الثقافي ببني سويف
طالبات "تربية طفولة" يشاركن في ملتقى للتبادل الثقافي ببني سويف
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