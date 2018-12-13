وزير دفاع روسيا: تشكيل فريق عمل للتعاون التقني العسكري مع الهند

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، تشكيل فريق عمل للتعاون التقني العسكري ضمن اللجنة الحكومية المشتركة الروسية الهندية.



ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن "شويجو" قوله خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة الحكومية المشتركة الروسية الهندية في نيودلهي اليوم الخميس، إنه "تم القيام بالكثير من العمل لتغيير هيكل اللجنة الحكومية المشتركة بين الدولتين، حيث تم تشكيل فريق عمل خاص للتعاون العسكري، وسوف نوقع اليوم على اتفاق بهذا الصدد".



وأكد وزير الدفاع الروسي أن التعاون العسكري الفني بين روسيا والهند هو أساس شراكة ثنائية إستراتيجية تؤكدها بشكل خاص عقود الأسلحة الأخيرة المبرمة في ظروف المواجهة الخارجية.



وأضاف: "بالرغم من الضغوط من بعض الدول، تم توقيع مجموعة كبيرة من الوثائق والعقود الرئيسية لتوريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "تريومف اس -400" وبناء فرقاطات من المشروع "11356".



وأشار إلى أن أحد المكونات الهامة للتعاون بين الهند وروسيا هى الاتصالات الوثيقة بين وزارتي الدفاع، معتبرًا أن التعاون العسكري التقني بين البلدين هو أهم جزء في الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.



ووصل وزير الدفاع الروسي، أمس الأربعاء، إلى الهند، حيث يلتقي نظيرته الهندية نيرمالا سيثارامان في إطار أعمال اللجنة الحكومية الروسية الهندية للتعاون العسكري التقني.