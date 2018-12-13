جيش كوريا الجنوبية يجري تدريبات للدفاع عن جزر دوكدو

قال مسئولون عسكريون بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن البحرية وخفر السواحل والقوات الجوية والشرطة ستجري تدريبات منتظمة لتعزيز قدراتها المشتركة للدفاع عن جزر دوكدو، أقصى شرق كوريا الجنوبية.



وأوضح المسئولون- وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أن التدريبات البحرية، التي تبدأ في وقت لاحق من اليوم وتستمر لمدة يومين، تشارك فيها مدمرة بسعة 3.200 طن، و7 سفن سطح أخرى، بالإضافة إلى طائرات من طراز مختلف.



وأطلقت كوريا الجنوبية التدريبات الدفاعية عن دوكدو في 1986، وتجري منذ 2003 التدريبات مرتين في السنة لتعزيز استعداد قواتها القتالية.



وتسيطر كوريا الجنوبية بشكل فعال على جزر دوكدو، من خلال مخفر صغير للشرطة، منذ تحريرها من اليابان في 1945، فيما تدعي اليابان استمرار ملكية تلك الجزر.