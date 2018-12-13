وزير خارجية روسيا يزور أذربيجان اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي خلال زيارته إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الخميس، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ووزير الخارجية إيلمار ماميدياروف.



وذكرت الخارجية الروسية - في بيان اليوم - أن زيارة لافروف إلى باكو ستستمر حتى غد الجمعة؛ للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في باكو.



وأوضح البيان أن روسيا وأذربيجان تبنيان علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تقوم على أساس مبادئ المساواة وحسن الجوار والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن موسكو تعمل بنشاط مع الرؤساء المشاركين الآخرين لمجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ من أجل التسوية السلمية لصراع منطقة "قره باغ" الجبلية بين أذربيجان وأرمينيا الذي يعود للعام 1988 حين كان البلدان جمهوريتين مستقلتين في قوام الاتحاد السوفيتي.



يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود تضم "أذربيجان، ألبانيا، أرمينيا، بلغاريا، اليونان، جورجيا، مولدوفا، روسيا، رومانيا، صربيا، تركيا، وأوكرانيا"، فضلًا عن وجود مراقبين من 12 دولة و4 منظمات دولية، وتترأس أذربيجان المنظمة فى العام الحالي.