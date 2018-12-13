مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بغداد- الأقصر" بمحافظة الوادي الجديد.



كان اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 35 بطريق "بغداد- الأقصر"، وتحركت على الفور سيارات الإسعاف والشرطة لموقع الحادث، الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.