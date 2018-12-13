القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
حوادث
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:27 ص

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

مصرع وإصابة 6 أشخاص
أ ش أ
dostor.org/2434132

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "بغداد- الأقصر" بمحافظة الوادي الجديد.

كان اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغا من إدارة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 35 بطريق "بغداد- الأقصر"، وتحركت على الفور سيارات الإسعاف والشرطة لموقع الحادث، الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام

منذ أقل من شهر

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ أقل من شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

الآن

تعليمات للشهر العقاري باستثناء جزيرة الوراق من البيع والشراء

"التضامن" تؤكد صحة فيديو معاقبة طفلين بدار رعاية

وزير التنمية المحلية لـ"المحافظين": ادعموا الجمعيات الأهلية

علي جمعة: 1% من الصحابة أشتغلوا بالفتوى

ads
الأكثر قراءة

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سعوديين فى العجوزة

"الأرصاد": غدًا طقس مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

ألبومات الصور

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سعوديين فى العجوزة

"الأرصاد": غدًا طقس مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

كشكول

وزير التعليم العالي يُحذر الطلاب وأولياء الأمور

"الأزهر في تشاد" يعقد ندوة بعنوان "مخاطر الجماعات الإرهابية"

حديقة "زايد" تستقبل الفوج العاشر من شباب الجامعات

"المحرصاوي": الأزهر يتحمل مسؤولية نشر قيم التسامح بين البشر

د. الهلالي الشربيني يكتب: حروب الجيلين الرابع والخامس وتحديات الأمن القومي

الأمصار

مقتل 9 أشخاص بينهم السائق في حادث قطار أنقرة

الضفة الغربية.. مقتل شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال

احتجاجات في مدينة بنقردان التونسية الحدودية مع ليبيا

بعد إضرابه عن الطعام لمدة شهرين.. وفاة معارض إيراني سجين

رائعة نيويورك.. مغربية ضمن لجنة تحكيم ملكة جمال الكون

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎