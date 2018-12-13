كوريا الشمالية تجدد انتقاداتها لضغط أمريكا بشأن حقوق الإنسان

انتقدت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، مجددًا، الضغط الأمريكي على بيونج يانج، بشأن قضايا حقوق الإنسان، واصفة ذلك بأنه "إهانة لا تطاق" و"استفزاز سياسي".



وقال موقع "أوريمينزوككيري"، اليوم الخميس- أحد المواقع الدعائية في كوريا الشمالية- في مقال له: "إن نية الولايات المتحدة تكمن في إدانة بلدنا كبلد يتاجر بالبشر، ما يؤثر على صورة جمهوريتنا، ويخلق مناخا لتشديد العقوبات"، كما أصدرت مواقع دعائية أخرى- بما فيها موقع "مياري"- مقالات مماثلة منذ أوائل هذا الأسبوع، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.



من جانبها، قالت الولايات المتحدة إنها ستواصل حث كوريا الشمالية على معالجة انتهاكاتها حقوق الإنسان.



وتأتي هذه الإجراءات وسط مأزق في المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونج يانج، إذ ترغب كوريا الشمالية بأن تخفف الولايات المتحدة العقوبات مقابل خطوات نزع السلاح النووي التي اتخذها النظام حتى الآن، إلا أن الولايات المتحدة تصر على أن تخفيف العقوبات لن يأتي إلا بعد نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية.



وقالت بيونج يانج إن إثارة الولايات المتحدة وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، هو تكتيك للحصول على تنازلات في مفاوضات نزع الأسلحة النووية المتوقفة.



وكانت الولايات المتحدة قد جددت مؤخرًا تحديد كوريا الشمالية كواحدة من أسوأ دول الاتجار بالبشر، وانتهاك الحرية الدينية، وفرضت عقوبات على تشوي ريونج-هيه، مساعد مقرب من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.