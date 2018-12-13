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اقتصاد
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:23 ص

"تحيا مصر" يوزع 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2434130

أعلن صندوق تحيا مصر اليوم، الخميس، بدء توزيع 200 طن من لحوم الهدي والأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع مجانا، حيث ستبدأ عملية التوزيع بمحافظات الشرقية، البحيرة، الوداي الجديد، الأقصر، وأسوان.

وكان الصندوق قد استقبل بميناء سفاجا البحري، حاوية لحوم الهدي والأضاحي، قادمة من المملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية، ضمن مشروع أضاحي الذي ينفذه البنك للاستفادة من هذه اللحوم.

من جانبه، قال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق يوفّر لحوم الهدي والأضاحي للعام الثاني على التوالي، بالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأضاف أنه تم تشكيل فرق عمل من الصندوق ومنظمات المجتمع المدني، لتنفيذ عملية توزيع اللحوم وضمان وصولها إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا.

ويتم التوزيع وفق خريطة تغطي مختلف المحافظات، بعد تحديد أولويات التوزيع تبعا للمستوى الاقتصادي لهذه الأسر بعد دراسة اجتماعية يتم إعدادها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية فى كل قرية.

ويتم تسليم اللحوم لمستحقيها في أماكن تواجدهم، من خلال سيارات تتوجه للمحافظات بعد إقامة منافذ توزيع بها.

وأوضح عبد الفتاح أن جهود صندوق تحيا مصر في توفير لحوم الهدي والأضاحي، تأتي في إطار برنامج الدعم الاجتماعي الذي أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، حيث يتضمن البرنامج عددا من المشروعات بجانب توزيع لحوم الهدي منها مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الوجبات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، مبادرة سجون بلا غارمين والتي نجحت في فك كرب 4200 غارم وغارمة حتى الآن، وبرنامج حماية أطفال بلا مأوى.

يذكر أن عدد المستفيدين من توزيع لحوم الهدي والأضاحي بلغ 250 ألف أسرة خلال العام الماضي، فضلا عن 5.5 مليون أسرة استفادت من مبادرة بالهنا والشفا حتى الآن.

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