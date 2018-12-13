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مصر
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:23 ص

وزير ألماني: مصر محور الاستقرار في أفريقيا

السفير بدر عبدالعاطي
السفير بدر عبدالعاطي
أ ش أ
dostor.org/2434129

أكد مارتن ييجا، وزير الدولة لوزارة التعاون الاقتصادي والإنمائي بالحكومة الفيدرالية الألمانية، أن مصر محور الاستقرار في أفريقيا.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر بألمانيا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس- إنه التقى "ييجا" في إطار متابعة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، في أكتوبر الماضي، وحرصًا من السفارة على متابعة ما تم الاتفاق عليه من اتفاقيات، وما تم مناقشته من موضوعات.

وأوضح "عبد العاطي" - بعد اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الاقتصاد والتعاون الإنمائي الدولي الألمانية- أن اللقاء كان مثمرًا للغاية، حيث أشاد الوزير الألماني بالرؤية الثاقبة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة للأوضاع الداخلية، وتطورات العلاقات الثنائية مع ألمانيا خاصة الرؤية المصرية فيما يتعلق بأولوية ومركزية قضية التعليم باعتبارها تأتي على رأس أولويات الحكومة وإصلاح النظام التعليمي لاسيما التعليم الأساسي والتعليم الفني، بالإضافة إلى التعليم الجامعي والنظر لألمانيا كشريك هام لمصر في عملية الإصلاح.

وأضاف "عبد العاطي" أن وزير الدولة الألماني أكد اهتمام ألمانيا بتعزيز أواصر التعاون مع مصر باعتبار مصر شريك أساسي لألمانيا في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر هي محور الاستقرار في القارة وأن ألمانيا معنية تمامًا بمواصلة التعاون وتكثيفه.

وأضاف السفير عبد العاطي أنه تناول سبل تدشين التعاون الألماني مع مصر تجاه أفريقيا؛ خاصة مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، قائلًا إنه بحث ييجا الترتيبات الخاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني الخاص بالتوقيع على اتفاقيات التعاون المالي والفني بين البلدين.

ونوه بأن الاتفاقيات سيتم التوقيع عليها وفقًا لجدول زمني هذا العام والعام القادم، مشيرًا إلى أنهما بحثا ترتيبات انعقاد الجولة المشتركة على المستوى الوزاري بين البلدين في مجال التعاون الدولي.

يذكر أن عبدالعاطي زار مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا لبحث أسس التعاون مع الولاية، بما في ذلك مجالات زيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا، وتم الاتفاق على قيام وفد اقتصادي من بافاريا بزيارة مصر في العام المقبل؛ للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

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