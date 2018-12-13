"مورينيو" محبط من لاعبيه بعد الهزيمة فى بلنسية

طالب جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، لاعبيه البدلاء بالمزيد بعد أن اضطر لإشراك لاعبين أساسيين في محاولة متأخرة لإدراك التعادل خلال الهزيمة 2-1 في بلنسية بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.



دخل "يونايتد" مباراته الأخيرة في المجموعة الثامنة وهو متأهل بالفعل لدور الستة عشر، مما دفع مورينيو لإشراك لاعبين غير أساسيين لكن الفريق افتقد الطاقة والحافز.



وأبلغ مورينيو، الذي أجرى ثمانية تغييرات على التشكيلة التي هزمت فولهام 4-1 في الدوري في مطلع الأسبوع، الصحفيين بعد المباراة "أتوقع المزيد من لاعبي فريقي".



وعاد بول بوجبا للتشكيلة الأساسية عقب جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالدوري الانجليزي الممتاز لكن لاعب الوسط الفرنسي الدولي فشل في استغلال الفرصة.



وأشرك يونايتد المهاجم ماركوس راشفورد، وثنائي الوسط جيسي لينجارد، وآشلي يانج بعد التأخر 2-صفر.



وأضاف مورينيو:"في النهاية الفريق تحسن بعد التغييرات التي لم كن أرغب فيها، وهو أمر محبط لأنني لم أكن أريد إشراك اللاعبين الثلاثة الذين لعبوا في الشوط الثاني".



وقال المدرب البرتغالي:"قبل المباراة قلت للاعبين إننا إذا فزنا اليوم وانتصر يوفنتوس فقد أدينا مهمتنا. إذا لم نفز ولم يفز يوفنتوس كذلك، سنلوم أنفسنا".



وتابع:"لكن احتلال المركز الثاني في هذه المجموعة يعد نجاحا ولا أعتقد أن احتلال المركزين الأول أو الثاني، بعيدا عن ناد أو اثنين أفضل بشكل واضح من الآخرين، سيشكل فارقا كبيرا في القرعة".

