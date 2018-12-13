بالصور.. نشاط مكثف لـ"مستقبل وطن" في المحافظات

نظم أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة ندوة توعوية حول مخاطر وأضرار الإدمان بمدرسة الجامعة الإسلامية بالزيتون، بمشاركة بعض المتخصصين في مجال مكافحة الإدمان والصحة النفسية، وبحضور بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.



وأطلقت أمانة الحزب بحلوان عدة منافذ متحركة "سيارات متنقلة" لبيع الدواجن والسلع التموينية بأسعار مخفضة.



وفي الإسكندرية نظمت أمانة الحزب قافلة طبية لتوقيع الكشف المبكر عن أورام السرطان، فضلا عن توزيع بعض الإرشادات التوعوية عن الوقاية من أمراض السرطان، وذلك بمشاركة بعض الأطباء المتخصصين في مجال الأورام بقرية بهيج بمدينة برج العرب.



وفي الشرقية نظم زيارة وبرفقته وفد مشكل من قيادات الحزب وبعض أعضاء مجلس النواب، إلى مدرسة التربية الفكرية للصم والبكم بمدينة بلبيس، وتم توزيع بعض الجوائز المادية وشهادات التقدير على العديد من الطلبة بها، بالإضافة إلى قيام أمانة الحزب بالعاشر من رمضان بتكريم بعض المتفوقين دراسيا بالمدرسة الثانوية بنين بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية.



وفي محافظة دمياط نسق أمين الحزب مع مديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، بتنظيم زيارة إلى مدينة عزبة البرج، والتى تعد من أكبر المدن تجمع للصيادين، حيث قاموا بإطلاق قافلة طبية مدعمة بسيارات طبية مجهزة للكشف الطبى فى جميع التخصصات، وكذا حملة للتبرع بالدم بمشاركة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، التي شاركة أمين الحزب بتوزيع حوالي 500 بطانية على بعض الأسر الفقيرة بذات المدينة، بالإضافة إلى اضطلاع أمانة الحزب بالمحافظة بزيارة أسر بعض الصيادين المفقودين في رحلة صيد بمنطقة خليج السويس، حيث قاموا بطمأنة ذويهم ووعدهم بالتواصل مع كافة الأجهزة المعنية لمحاولة العثور عليهم.



وفي محافظة بني سويف أقامت أمانة الحزب منفذين متحركين لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمركزي "الفشن" و"ببا" في إطار رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.



ونظمت أمانة الحزب بالوادي الجديد قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بقرية صنعاء مركز الخارجة.. فضلا عن تنظيم مجموعات تقوية لبعض الطلبة بمختلف المراحل التعليمية بمدينة الخارجة بمشاركة بعض المدرسين المتميزين، كما تم تنظيم قافلة بيطرية للكشف على رؤوس الماشية وتقديم الأمصال اللازمة بقرية الهنداو بمركز الداخلة، وتكريم بعض الطلبة المتفوقين بمدرستي (الماكس قبلي، لقنين) بمركز باريس.