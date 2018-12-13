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تقارير ومتابعات
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 11:17 ص

ورحل صاحب "آخر عمود".. محطات فى حياة إبراهيم سعدة

الكاتب الصحفى الراحل
الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة
ريم محمود
dostor.org/2434119

تشيع اليوم الخميس، جنازة الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة، من دار أخبار اليوم، ووتتم صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد عمر مكرم، على أن يدفن الجثمان بمدافن مدينة 6 أكتوبر، طريق الواحات البحرية، وترصد "الدستور" أهم المحطات فى حياة الكاتب الكبير الراحل.

- إبراهيم سعده من مواليد ٣ نوفمبر عام ١٩٣٧، بمدينة بورسعيد، وتوفى أمس 12 ديسمبر 2018 بعد معاناة مع المرض.

- في بداية حياته قضي عدة سنوات بسويسرا، درس الاقتصاد السياسي، وعمل مراسلًا صحفيًا لأخبار اليوم في جنيف.

- وعقب عودته لمصر، شغل عدة مناصب في أخبار اليوم مثل: رئيس قسم التحقيقات الخارجية، ونائب رئيس التحرير، ورئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، كما اشتهر بكتابة عموده "آخر عمود".

-تولى أيضًا رئاسة تحرير مايو (صحيفة الحزب الوطني) ليصبح أول صحفي يجمع بين رئاسة تحرير صحيفة قومية (أخبار اليوم) وصحيفة حزبية.

- قال عنه عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين إن الراحل كان صحفيا مهنيا وجريئا، وكانت له آراء واضحة وصريحة، وكان أستاذا فى الكتابة، واستطاع أن يحدث نقلة كبيرة فى مؤسسة أخبار اليوم".

- وقالت الإعلامية رانيا هاشم أن الراحل كان لا يحب الظهور إعلاميا، ويفضل الكتابة الصحفية، موضحة أنها اكتسبت منه خبرة مهنية وصحفية مازالت تتعايش عليها حتى الآن.


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