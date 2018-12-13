القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
القبلة
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:32 ص

علي جمعة: 1% من الصحابة أشتغلوا بالفتوى

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق
نعمات مدحت
dostor.org/2434006

قال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عمل الإفتاء منصب شريف‏،‏ تولاه رسول الله ﷺ فيما تولى من مناصب كثيرة‏،‏ كالقضاء‏،‏ والحكم الأعلى‏،‏ بالإضافة إلى الدعوة‏، ‏والإمامة وغيرها.

واستشهد "جمعة" بما ذكره الإمام القرافي في كتابه الماتع ‏(الفروق‏)،‏ وفرق في كتابه‏،‏ في فصل جعله لذلك‏،‏ بين النبي مفتيا‏،‏ والنبي قاضيا‏،‏ والنبي داعية‏،‏ والنبي رئيسا للدولة‏،‏ والنبي قائدا للجيوش‏،‏ والنبي إماما للصلاة‏،‏ فقد اجتمعت فيه ﷺ كل هذه المقامات‏،‏ فالنبي ﷺ هو الإنسان الكامل الأتم‏،‏ الذي نفعنا الله به في الدنيا والآخرة‏،‏ ثم جاء من بعده الصحابة الكرام رضي الله عنهم‏،‏ وقد ورثوا علمه وحملوا شريعته‏،‏ وأدوا تلك الأمانة‏،‏ كل على قدر طاقته‏.‏

وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك" واشتهر في الفتوى من الصحابة أناس‏،‏ منهم من إذا ما جمعت فتاواه كانت في مجلد‏،‏ ومنهم من إذا ما جمعت فتاواه كانت في جزء صغير‏،‏ ومنهم من له الفتوى والفتويان فقط‏.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، ‏أن عدد الذين تصدروا للفتوى من الصحابة الكرام كانوا نحو مائة وخمسين على قول‏،‏ مع أن الذين رأوه ﷺ بأعينهم‏،‏ وشاهدوه‏،‏ وغزوا معه الغزوة والغزوتين‏،‏ وعاشوا معه السنة والسنتين‏،‏ قد وصلوا إلى نحو مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا‏،‏ وعلى ذلك‏،‏ فهذا المقام الرفيع الذي كان يتولاه الصحابة الكرام لا يزيد عدد من تولاه منهم على واحد بالمائة‏،‏ وكل واحد منهم صحابي جليل‏.

وأردف:‏ ومع هذه الجلالة فقد كان منصب الإفتاء فيهم أيضا منصبا محددا‏،‏ لا يقوم به الجميع‏،‏ بل الواحد بعد الواحد ممن توفرت فيهم ملكات وعلوم زائدة على مجرد الصحبة النبوية الكريمة‏. ‏

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن منصب الإفتاء ظل موجودا في الأمة‏،‏ وألَّف فيه كثير من العلماء في آداب المفتي والمستفتي وكيفية الفتوى‏،‏ منهم الإمام الحافظ ابن الصلاح‏،‏ والإمام النووي‏،‏ وابن حمدان‏،‏ وكثير من العلماء‏،‏ وفصلوا هذا القول تفصيلا‏.‏ وبقي هذا المنصب في بلادنا هذه‏، ينهض به الأئمة والعلماء الأكابر‏.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

العارف.. زعيم أكبر طائفة بوذية فى فيتنام بعد اعتناقه الإسلام: وجدت الله فى حضرة الصوفيين

منذ أقل من شهرين

تفاصيل اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس حكماء المسلمين

منذ 3 شهر

مفتش بـ«أوقاف الدقهلية»: شقيق محمد حسان قطع سلك ميكروفون مسجد

منذ 4 شهر

الزاهد.. المفتي الذي لا تعرفونه

منذ 4 شهر

سعد الدين الهلالي: "الطلاق الشفوي" يدمر المجتمع (حوار)

منذ 4 شهر

وزير الأوقاف يكشف عن سبب إغلاقه الزوايا فى صلاة الجمعة

الآن

أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

مقتل فلسطينى بدعوى مشاركته فى هجوم مسلح

كارول سماحة تتعاون مع زياد رحبانى فى ألبوم كامل

نشر صورة مسلح ستراسبورغ "الهارب".. مجرم بسن 13 عامًا

ads
الأكثر قراءة

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة

اغتيال أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان" برصاص الاحتلال الإسرائيلي (صور)

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

مفاجأة في اتهام محامية لـ5 أشخاص باغتصابها في الهرم

ألبومات الصور

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة

اغتيال أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان" برصاص الاحتلال الإسرائيلي (صور)

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

مفاجأة في اتهام محامية لـ5 أشخاص باغتصابها في الهرم

كشكول

جامعة الأزهر تحتفل بتحويل فصول طب "أسيوط" إلى كلية مستقلة

أصول الدين بالزقازيق تطلق حملة للتبرع بالدم

طب الأزهر تحرم الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

طلاب المنوفية الأزهرية يبتكرون "مكنسة كهربائية" و "تايمر لشاحن الهواتف"

انطلاق مسابقة الكرة الطائرة لطلاب الثانوية الأزهرية

الأمصار

اتفاق جديد بمشاورات السويد.. وقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة

رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية غدا

سيسكا موسكو يقسو على ريال مدريد بثلاثية وروما يسقط في الكمين التشيكي

البابا فرانسيس يقيم أول قداس في شبه الجزيرة العربية

واشنطن ترفض طلبا لإسرائيل لتحمل لبنان المسؤولية كاملة

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎