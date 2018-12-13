علي جمعة: 1% من الصحابة أشتغلوا بالفتوى

قال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عمل الإفتاء منصب شريف‏،‏ تولاه رسول الله ﷺ فيما تولى من مناصب كثيرة‏،‏ كالقضاء‏،‏ والحكم الأعلى‏،‏ بالإضافة إلى الدعوة‏، ‏والإمامة وغيرها.



واستشهد "جمعة" بما ذكره الإمام القرافي في كتابه الماتع ‏(الفروق‏)،‏ وفرق في كتابه‏،‏ في فصل جعله لذلك‏،‏ بين النبي مفتيا‏،‏ والنبي قاضيا‏،‏ والنبي داعية‏،‏ والنبي رئيسا للدولة‏،‏ والنبي قائدا للجيوش‏،‏ والنبي إماما للصلاة‏،‏ فقد اجتمعت فيه ﷺ كل هذه المقامات‏،‏ فالنبي ﷺ هو الإنسان الكامل الأتم‏،‏ الذي نفعنا الله به في الدنيا والآخرة‏،‏ ثم جاء من بعده الصحابة الكرام رضي الله عنهم‏،‏ وقد ورثوا علمه وحملوا شريعته‏،‏ وأدوا تلك الأمانة‏،‏ كل على قدر طاقته‏.‏



وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك" واشتهر في الفتوى من الصحابة أناس‏،‏ منهم من إذا ما جمعت فتاواه كانت في مجلد‏،‏ ومنهم من إذا ما جمعت فتاواه كانت في جزء صغير‏،‏ ومنهم من له الفتوى والفتويان فقط‏.



وأشار عضو هيئة كبار العلماء، ‏أن عدد الذين تصدروا للفتوى من الصحابة الكرام كانوا نحو مائة وخمسين على قول‏،‏ مع أن الذين رأوه ﷺ بأعينهم‏،‏ وشاهدوه‏،‏ وغزوا معه الغزوة والغزوتين‏،‏ وعاشوا معه السنة والسنتين‏،‏ قد وصلوا إلى نحو مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا‏،‏ وعلى ذلك‏،‏ فهذا المقام الرفيع الذي كان يتولاه الصحابة الكرام لا يزيد عدد من تولاه منهم على واحد بالمائة‏،‏ وكل واحد منهم صحابي جليل‏.



وأردف:‏ ومع هذه الجلالة فقد كان منصب الإفتاء فيهم أيضا منصبا محددا‏،‏ لا يقوم به الجميع‏،‏ بل الواحد بعد الواحد ممن توفرت فيهم ملكات وعلوم زائدة على مجرد الصحبة النبوية الكريمة‏. ‏



وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن منصب الإفتاء ظل موجودا في الأمة‏،‏ وألَّف فيه كثير من العلماء في آداب المفتي والمستفتي وكيفية الفتوى‏،‏ منهم الإمام الحافظ ابن الصلاح‏،‏ والإمام النووي‏،‏ وابن حمدان‏،‏ وكثير من العلماء‏،‏ وفصلوا هذا القول تفصيلا‏.‏ وبقي هذا المنصب في بلادنا هذه‏، ينهض به الأئمة والعلماء الأكابر‏.

