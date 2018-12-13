علي جمعة: 1% من الصحابة أشتغلوا بالفتوى
قال الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن عمل الإفتاء منصب شريف، تولاه رسول الله ﷺ فيما تولى من مناصب كثيرة، كالقضاء، والحكم الأعلى، بالإضافة إلى الدعوة، والإمامة وغيرها.
واستشهد "جمعة" بما ذكره الإمام القرافي في كتابه الماتع (الفروق)، وفرق في كتابه، في فصل جعله لذلك، بين النبي مفتيا، والنبي قاضيا، والنبي داعية، والنبي رئيسا للدولة، والنبي قائدا للجيوش، والنبي إماما للصلاة، فقد اجتمعت فيه ﷺ كل هذه المقامات، فالنبي ﷺ هو الإنسان الكامل الأتم، الذي نفعنا الله به في الدنيا والآخرة، ثم جاء من بعده الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقد ورثوا علمه وحملوا شريعته، وأدوا تلك الأمانة، كل على قدر طاقته.
وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك" واشتهر في الفتوى من الصحابة أناس، منهم من إذا ما جمعت فتاواه كانت في مجلد، ومنهم من إذا ما جمعت فتاواه كانت في جزء صغير، ومنهم من له الفتوى والفتويان فقط.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء، أن عدد الذين تصدروا للفتوى من الصحابة الكرام كانوا نحو مائة وخمسين على قول، مع أن الذين رأوه ﷺ بأعينهم، وشاهدوه، وغزوا معه الغزوة والغزوتين، وعاشوا معه السنة والسنتين، قد وصلوا إلى نحو مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا، وعلى ذلك، فهذا المقام الرفيع الذي كان يتولاه الصحابة الكرام لا يزيد عدد من تولاه منهم على واحد بالمائة، وكل واحد منهم صحابي جليل.
وأردف: ومع هذه الجلالة فقد كان منصب الإفتاء فيهم أيضا منصبا محددا، لا يقوم به الجميع، بل الواحد بعد الواحد ممن توفرت فيهم ملكات وعلوم زائدة على مجرد الصحبة النبوية الكريمة.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن منصب الإفتاء ظل موجودا في الأمة، وألَّف فيه كثير من العلماء في آداب المفتي والمستفتي وكيفية الفتوى، منهم الإمام الحافظ ابن الصلاح، والإمام النووي، وابن حمدان، وكثير من العلماء، وفصلوا هذا القول تفصيلا. وبقي هذا المنصب في بلادنا هذه، ينهض به الأئمة والعلماء الأكابر.