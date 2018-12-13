وفد برلماني أردني: مليون مصري يحظون بمكانة كبيرة بالمملكة

أكد النائب نواف مقبل سلمان الزيود رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية المصرية، على متانة العلاقات المصرية الأردنية التي أرسى دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين، المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله، واصفا هذه العلاقات التي لها جذور منذ عشرات السنوات بالعميقة، والنموذج في العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وكشف الزيود، عن أن العمالة المصرية بالمملكة الأردنية يصل عددهم إلى ما يقرب من مليون عامل، مشددا على المكانة الكبيرة التي يحظى بها هؤلاء العمال، مشيدا بالعامل المصري وتميزه على نظرائه من العمال، بما يتسم به من جد في العمل، وأمانة، وإخلاص، وتفان في أداء أعماله قل أن تجد لها نظيرًا، الأمر الذي يجعله محل نظر، وتقدير، واعتبار، وعناية، واهتمام من المملكة.



جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، وفد النواب الأردني برئاسة "الزيود"، وحمود الزواهرة والنائب فضية الديات، بحضور النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية، وذلك ضمن برنامج زيارة للقاهرة تستمر أربعة أيام، يلتقي فيها الوفد عددا من كبار المسئولين المصريين للتباحث في الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

