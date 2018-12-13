مركز التصدير الروسي والبنك الإفريقي يناقشان مشاريع بـ 2.5 مليار دولار

بحث مركز التصدير الروسي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مجموعة من المشاريع المشتركة بأكثر من 2.5 مليار دولار.



وقالت مديرة قسم التنمية الدولية في المركز الروسي للتصدير، آنا بيلاييفا - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس -:" أثناء بعثة عمل للمركز الروسي للتصدير في مصر ناقشنا مجموعة من المشروعات الضخمة بقيمة تبلغ أكثر من 2.5 مليار دولار".



وأضافت بيلاييفا:" أن المبلغ المذكور يتعلق بعشرة مشاريع صناعية مختلفة، بما في ذلك الصناعات الكيميائية والأسمدة والصناعات الهندسة الميكانيكية وقطاع الطيران المدني وأعمال المعادن والصناعة النووية".



يُذكر أن مركز التصدير الروسي أصبح في نهاية عام 2017 أحد أكبر المساهمين في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وتعتبر روسيا ثالث أكبر بلد مساهم خارج المنطقة الأفريقية، ومن المتوقع أن تؤدي المشاركة في رأس مال المصرف المذكور إلى جلب المصدرين الروس فعليًا إلى الأسواق الأفريقية والحد من المخاطر المالية في المنطقة.



وقد تأسس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في أبوجا بنيجيريا في أكتوبر عام 1993 من قِبَل الحكومات الأفريقية والمؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفارقة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى المستثمرين والمؤسسات المالية غير الأفريقية الخاصة بغرض تمويل وتشجيع وتوسيع نطاق التجارة الأفريقية داخل إفريقيا وخارجها، وتبلغ أسهم رأس المال المصرح بها للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد 5 مليارات دولار أمريكي. ويقع المقر الرئيسي للبنك في القاهرة، حيث تم افتتاحه في سبتمبر عام 1994 عقب توقيع اتفاقية المقر مع الحكومة المضيفة في أغسطس 1994، وللبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد فروع في هراري وأبوجا وأبيدجان ونيروبي.