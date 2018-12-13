الصين وتايلاند تتعهدان بدعم وتعزيز العلاقات الثنائية

تعهدت الصين وتايلاند بدعم التبادلات والتعاون على المستوى البرلماني؛ للإسهام في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.



جاء ذلك خلال لقاء كبير المشرعين الصينيين، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "لي تشان شو" مع رئيس الجمعية التشريعية الوطنية التايلاندية "بورنبيتك ويتشيتشولتشاي" في قاعة الشعب الكبرى ببكين - الليلة الماضية.



وقال شو إن الصين وتايلاند جارتان يربطهما الدم، والثقافة، والاقتصاد، وإن البلدين والشعبين يستفيدون من هذه العلاقات الوثيقة، محثا البلدين على مواصلة التضافر بين مبادرة الحزام والطريق، وإستراتيجية تايلاند التنموية، ومشروع الممر الاقتصادي الشرقي، وتنفيذ تعاون في البنية الأساسية، والقدرة الصناعية، وتمويل الإنترنت والتكنولوجيا المتقدمة، والسياحة، ودعم التعاون المحلي؛ من أجل تحقيق تنمية مشتركة.



وأضاف شو أن تايلاند عضو مهم في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كما أنها ستتولى الرئاسة التناوبية للرابطة العام المقبل، موضحا أن الصين مستعدة لدعم تايلاند بشكل كامل؛ من أجل التطبيق المشترك لاتفاقية التجارة الحرة بين الصين وآسيان، ورؤية الشراكة 2030 بين الجانبين، ودعم تعاون "لانكانغ – ميكونغ" والعلاقات بين الصين وآسيان وتعاون شرق آسيا، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التنمية.



وتابع شو أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والجمعية التشريعية الوطنية يقومان بدور مهم للغاية في الحياة السياسية للبلدين، داعيًا الهيئتين التشريعيتين إلى تطبيق التوافق الذي توصل إليه زعيما البلدين، والحفاظ على تبادلات ودية على جميع المستويات، ودعم التبادلات والتعلم المشترك في خبرة الحوكمة، وتقديم حماية قانونية؛ لضمان التعاون الثنائي في مجالات مختلفة والإسهام في الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين.



ومن جانبه، قال رئيس الجمعية التشريعية الوطنية التايلاندية "بورنبيتك ويتشيتشولتشاي" إن بلاده تستجيب بشكل فعال لمبادرة الحزام والطريق، ومستعدة لدعم التواصل والتجارة، وتعميق التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتعليم والسياحة مع الصين.

