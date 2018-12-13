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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 09:05 ص

انتظام الحركة الملاحية والركابية بمطار القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود السعدى
dostor.org/2433990

شهدت الحركة الركابية والجوية بميناء القاهرة الجوى، خلال الـ12 ساعة الماضية، انتظاما كبيرا فى عمليات الإقلاع والهبوط للرحلات الجوية الدولية والداخلية والتجارية، حيث لم يتلقى برج المراقبة الجوية أية إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولى.

وقامت السلطات الأمنية بمطار القاهرة بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق والتعاون مع مسئولى الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى.

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