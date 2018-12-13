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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:52 ص

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة

سائق توك توك يقتل
معوض هويدي
dostor.org/2433987

شهدت مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثة مؤسفة حيث لقي طالب مصرعه بمشاجرة مع سائق توك توك، لخلافات سابقة بينهم.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، إخطارا من الرائد اسلام السعدني رئيس المباحث بمركز شرطة إيتاى البارود، من كل من "حسن.ا.ع" 45 سنة فلاح، "أشرف.ك.ج" 49 سنة سائق، ومقيمان بمدينة إيتاى البارود، بعثورهما على جثه لأحد الأشخاص بأرض زراعيه ملك الأول كائنه بمنطقة خلف المستشفى العام بالمدينة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة "مصطفى.م.ع"، 17 سنة طالب بمدرسة كوم حمادة الثانوية الزراعية، ومقيم مدينة إيتاى البارود يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين وجود إصابات 5 جروح طعنية بالصدر والظهر والكتف الأيسر، كما عُثر بجواره على سلاح أبيض وجاكيت كحلي اللون.

وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام.

ووجه مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث، برئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعقيد حازم الشيخ رئيس فرع البحث الجنائى والرائد اسلام السعدني رئيس المباحث بمركز شرطة إيتاى البارود، وبإشراف اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي، عن تحديد مرتكب الواقعة " أحمد.ن.م " 20 سنة سائق توك توك ومقيم شارع المجلده بمدينة إيتاى البارود، وتم استهداف المتهم المذكور بمأمورية بمحل إقامته وأماكن تردده أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، إثر حدوث مشاجرة بينه والمجني عليه بسبب سابقة قيام الأخير بسرقة إطار دراجته النارية "توك توك" وقيام المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض، كانت بحوزته وإحداث إصابته بجرح قطعي بالذراع الأيسر، حيث تمكن من استخلاص السلاح الأبيض منه وتوجيه عدة طعنات له وإحداث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته وإلقائه للأداة المستخدمة بمكان العثور وتم التحفظ عليها.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة
سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة
سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة
سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة
سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة
سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة
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