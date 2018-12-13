ضبط 5 أسلحة نارية و13.8 كيلو أستروكس وبانجو بالجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت البؤر الإجرامية بأبو النمرس، أسفرت عن ضبط 5 أسلحة نارية، وتنفيذ 202 حكما قضائيا، بينهم 6 أحكام بالسجن المؤبد و3 أسلحة بيضاء.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 متهمين هاربين من المراقبة، و3 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار، و7 مسجلين خطر، و5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضبط بها 220 جرام حشيش و20 قرص مخدر.



وشنت المديرية حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 38 متهما بحوزتهم مواد مخدرة عبارة عن 1110 جرام حشيش و51 جرام هيروين و777 قرص مخدر و10840 جرام من مخدر الأستروكس- و3 كيلو من مخدر البانجو.



كما تمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 13 متهما بحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش وعدد من الطلقات.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

