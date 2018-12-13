إصابة شاب بتسمم فسفورى فى البحيرة

أصيب شاب بتسمم فسفوري، جراء تناوله مادة سامة غير معلومة وتم نقله إلى مستشفى الدلنجات العام بمحافظة البحيرة، وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى ايتاي البارود العام، لتلقي العلاج اللازم.



تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، إخطارا من الرائد اسلام قطب رئيس المباحث بمركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام بوصول " محمد.ش.ع " 18 سنة مصاب بإدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، ولا يمكن إستجوابه، وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى بإيتاى البارود العام، وحجزه تحت الملاحظة.



وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.