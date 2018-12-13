حملاتها أمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع بالجيزة

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وأسفرت حملة استهدفت شارع مستشفى الصدر بالعمرانية عن ضبط 3 أسلحة بيضاء، وتنفيذ 130 حكما قضائيا، وضبط 4 أسلحة نارية، و3 أسلحة بيضاء، والقبض على متهم هارب من المراقبة، و4 مسجلين خطر.



كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من إشغالات المحلات التجارية والمقاهى، والباعة الجائلين.



وفحص رجال المباحث 16 مشتبها بهم خلال حملة بشارع الملك فيصل بالهرم، وضبط شخص صادر ضده حكم فى قضية سرقة.



كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم عن ضبط 7 بائعين متجولين، وتنفيذ 23 حكم قضائى، وضبط 6 خيال وجمال و5 متسولين والقبض على شخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى رفع عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.



وواصل ضباط شرطة المرافق جهودهم لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، حيث تم إزالة عشرات المخالفات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية والباعة الجائلين بمدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

