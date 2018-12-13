القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
منوعات
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:48 ص

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Call of Nightmare
Call of Nightmare
أحمد الجهينى
dostor.org/2433981

الأهوال القاتلة تملأ العالم، ومن أجل البقاء في هذا العالم الشيطاني، عليك أن تقتل كل شيء يتحرك، حيث أنك سوف تزور أجزاء مختلفة من العالم، من المدن المدمرة القديمة إلى أطراف الغابات، وعليك قتل الزومبي والعناكب والوحوش في طريقك من أجل البقاء على قيد الحياة.

هذا هو موضوع لعبة Call of Nightmare التى أصدرتها شركة RandomSpin هذا الأسبوع لمنصة وي يو، وهى لعبة أكشن ومغامرة من منظور الشخص الأول، ويعتمد أسلوب لعبها على نقل اللاعب إلى أماكن مختلفة، ويجب عليه قتل الوحوش عن طريق الإصبع أو القلم، وعليه الضغط على زر التحديث عندما تنتهي الذخيرة.

اسم اللعبة Call of Nightmare يعنى "نداء كابوس" وفيه سخرية من اسم اللعبة الشهيرة نداء الواجب Call of Duty أما شعارها فهو (شاهد حياتك بثلاثة قلوب)، وهى موجهة للمراهقين، ويعاب عليها احتوائها على الكثير من مشاهد الدم والعنف.

موضوعات متعلقة

القائمة السوداء للألعاب الإلكترونية المحظورة سياسيًا

5 أسباب تجعل Mario ملكًا على عرش الفيديو جيم

انطلاق الموسم السادس من Fortnite

The Last Kids on Earth أربعة أطفال فى مواجهة الزومبى والوحوش

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ أقل من شهرين

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهرين

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أكثر من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أكثر من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أكثر من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

الآن

أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

مقتل فلسطينى بدعوى مشاركته فى هجوم مسلح

كارول سماحة تتعاون مع زياد رحبانى فى ألبوم كامل

نشر صورة مسلح ستراسبورغ "الهارب".. مجرم بسن 13 عامًا

ads
الأكثر قراءة

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة

اغتيال أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان" برصاص الاحتلال الإسرائيلي (صور)

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

مفاجأة في اتهام محامية لـ5 أشخاص باغتصابها في الهرم

ألبومات الصور

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة

اغتيال أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان" برصاص الاحتلال الإسرائيلي (صور)

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

مفاجأة في اتهام محامية لـ5 أشخاص باغتصابها في الهرم

كشكول

جامعة الأزهر تحتفل بتحويل فصول طب "أسيوط" إلى كلية مستقلة

أصول الدين بالزقازيق تطلق حملة للتبرع بالدم

طب الأزهر تحرم الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

طلاب المنوفية الأزهرية يبتكرون "مكنسة كهربائية" و "تايمر لشاحن الهواتف"

انطلاق مسابقة الكرة الطائرة لطلاب الثانوية الأزهرية

الأمصار

اتفاق جديد بمشاورات السويد.. وقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة

رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية غدا

سيسكا موسكو يقسو على ريال مدريد بثلاثية وروما يسقط في الكمين التشيكي

البابا فرانسيس يقيم أول قداس في شبه الجزيرة العربية

واشنطن ترفض طلبا لإسرائيل لتحمل لبنان المسؤولية كاملة

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎