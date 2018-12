Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

الأهوال القاتلة تملأ العالم، ومن أجل البقاء في هذا العالم الشيطاني، عليك أن تقتل كل شيء يتحرك، حيث أنك سوف تزور أجزاء مختلفة من العالم، من المدن المدمرة القديمة إلى أطراف الغابات، وعليك قتل الزومبي والعناكب والوحوش في طريقك من أجل البقاء على قيد الحياة.



هذا هو موضوع لعبة Call of Nightmare التى أصدرتها شركة RandomSpin هذا الأسبوع لمنصة وي يو، وهى لعبة أكشن ومغامرة من منظور الشخص الأول، ويعتمد أسلوب لعبها على نقل اللاعب إلى أماكن مختلفة، ويجب عليه قتل الوحوش عن طريق الإصبع أو القلم، وعليه الضغط على زر التحديث عندما تنتهي الذخيرة.



اسم اللعبة Call of Nightmare يعنى "نداء كابوس" وفيه سخرية من اسم اللعبة الشهيرة نداء الواجب Call of Duty أما شعارها فهو (شاهد حياتك بثلاثة قلوب)، وهى موجهة للمراهقين، ويعاب عليها احتوائها على الكثير من مشاهد الدم والعنف.