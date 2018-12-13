القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
منوعات
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:45 ص

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

جرعة صحية
جرعة صحية
أحمد الجهينى
dostor.org/2433980

بعد إصدارها خلال نوفمبر 2018 لأنظمة Windows وMacOS وLinux وAndroid وiOS، تم إصدار طبعة كاملة من لعبة Beholder أو "الناظر" لنظام نينتندو سويتش خلال الأيام القليلة الماضية، وهى من تطوير Warm Lamp Games.

تدور اللعبة حول الحياة في دولة استبدادية، وهى مستوحاة من أعمال جورج أورويل، وألدوس هكسلي وراي برادبري.

الشخصية الرئيسية هى "كارل" وهو مالك بناية يعمل كجاسوس على مستأجرى الوحدات السكنية فى البنايه لمصلحة الحكومة في دولة استبدادية.

والمهمة الأساسية لكارل هي مراقبة المستأجرين سرا، والتنصت على محادثاتهم، والبحث فى ممتلكاتهم عن أي شيء يمكن أن يهدد سلطة الدولة، وقد تم حقن "كارل" بدواء تجريبي يقمع الحاجة إلى النوم، لذلك سيكون لديه المزيد من الوقت لخدمة الحكومة.

في هذا المستقبل القاتم المرير، حيث تكون الخصوصية معدومة وتسيطر الدولة على كل جانب من جوانب الحياة، هل ستختار التمسك بإنسانيتك أو أن تكون مالكًا قاسيًا؟ في كلتا الحالتين، استعد لتكون غير مستقر، حيث تطلب الدولة من اللاعب أن يبلغ أي شخص ينتهك القوانين أو يخطط للقيام بأنشطة تخريبية ضد الحكومة.

لكن اللعبة تقدم للاعب فرصة إما لمتابعة أوامر الحكومة أو الانحياز إلى جانب الأشخاص الذين يعانون من التوجيهات القمعية.

كل شخصية في اللعبة لديها شخصية خاصة يمكنها متابعتها ومعرفة ظروفها، وكل قرار يتخذه اللاعب يؤثر على الطريقة التي تتكشف بها القصة.

وتحتوي اللعبة على نهايات متعددة، كل منها عبارة عن مجموع من القرارات التي يتخذها اللاعب.

تم ترشيح Beholder للعديد من الجوائز وحصلت على عدة جوائز بالفعل، ومنها جائزة التميز في تصميم الألعاب وأفضل جوائز الألعاب المستقلة في مؤتمر مينسك DevGAMM عام 2016 وأفضل لعبة مغامرة IGN فى روسيا، وجائزة فئة الترفيه فى GDWC عام 2016، وأفضل لعبة في مؤتمر Game Developer عام 2017 ووصفت اللعبة بأنها جرعة صحية من الكوميديا السوداء.

موضوعات متعلقة

القائمة السوداء للألعاب الإلكترونية المحظورة سياسيًا

ابحث عن أدلة البراءة مع 428: Shibuya Scramble

Lethal League Blaze.. هل تصبح أعظم رياضة فى التاريخ؟

Flappy Bird أرخص لعبة فى التاريخ

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ أقل من شهرين

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ أقل من شهرين

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ أكثر من شهرين

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

منذ أكثر من شهرين

فنان تشكيلى يرسم بورتريهات مجانية للسائحين قبل ركوب الطائرة

منذ أكثر من شهرين

أغنية "اشنقوا البيض" تثير الجدل فى فرنسا

الآن

أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات للكيلو

مقتل فلسطينى بدعوى مشاركته فى هجوم مسلح

كارول سماحة تتعاون مع زياد رحبانى فى ألبوم كامل

نشر صورة مسلح ستراسبورغ "الهارب".. مجرم بسن 13 عامًا

ads
الأكثر قراءة

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة

اغتيال أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان" برصاص الاحتلال الإسرائيلي (صور)

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

مفاجأة في اتهام محامية لـ5 أشخاص باغتصابها في الهرم

ألبومات الصور

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

سائق توك توك يقتل طالب ثانوي بـ 5 طعنات في البحيرة

اغتيال أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان" برصاص الاحتلال الإسرائيلي (صور)

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

مفاجأة في اتهام محامية لـ5 أشخاص باغتصابها في الهرم

كشكول

جامعة الأزهر تحتفل بتحويل فصول طب "أسيوط" إلى كلية مستقلة

أصول الدين بالزقازيق تطلق حملة للتبرع بالدم

طب الأزهر تحرم الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

طلاب المنوفية الأزهرية يبتكرون "مكنسة كهربائية" و "تايمر لشاحن الهواتف"

انطلاق مسابقة الكرة الطائرة لطلاب الثانوية الأزهرية

الأمصار

اتفاق جديد بمشاورات السويد.. وقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة

رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية غدا

سيسكا موسكو يقسو على ريال مدريد بثلاثية وروما يسقط في الكمين التشيكي

البابا فرانسيس يقيم أول قداس في شبه الجزيرة العربية

واشنطن ترفض طلبا لإسرائيل لتحمل لبنان المسؤولية كاملة

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

"Gnomes Garden New Home" رحلة العثور على الوصفة الخضراء السرية

Call of Nightmare.. حياتك بثلاثة قلوب

Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎