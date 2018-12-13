Beholder Complete Edition جرعة صحية من الكوميديا السوداء

بعد إصدارها خلال نوفمبر 2018 لأنظمة Windows وMacOS وLinux وAndroid وiOS، تم إصدار طبعة كاملة من لعبة Beholder أو "الناظر" لنظام نينتندو سويتش خلال الأيام القليلة الماضية، وهى من تطوير Warm Lamp Games.



تدور اللعبة حول الحياة في دولة استبدادية، وهى مستوحاة من أعمال جورج أورويل، وألدوس هكسلي وراي برادبري.



الشخصية الرئيسية هى "كارل" وهو مالك بناية يعمل كجاسوس على مستأجرى الوحدات السكنية فى البنايه لمصلحة الحكومة في دولة استبدادية.



والمهمة الأساسية لكارل هي مراقبة المستأجرين سرا، والتنصت على محادثاتهم، والبحث فى ممتلكاتهم عن أي شيء يمكن أن يهدد سلطة الدولة، وقد تم حقن "كارل" بدواء تجريبي يقمع الحاجة إلى النوم، لذلك سيكون لديه المزيد من الوقت لخدمة الحكومة.



في هذا المستقبل القاتم المرير، حيث تكون الخصوصية معدومة وتسيطر الدولة على كل جانب من جوانب الحياة، هل ستختار التمسك بإنسانيتك أو أن تكون مالكًا قاسيًا؟ في كلتا الحالتين، استعد لتكون غير مستقر، حيث تطلب الدولة من اللاعب أن يبلغ أي شخص ينتهك القوانين أو يخطط للقيام بأنشطة تخريبية ضد الحكومة.



لكن اللعبة تقدم للاعب فرصة إما لمتابعة أوامر الحكومة أو الانحياز إلى جانب الأشخاص الذين يعانون من التوجيهات القمعية.



كل شخصية في اللعبة لديها شخصية خاصة يمكنها متابعتها ومعرفة ظروفها، وكل قرار يتخذه اللاعب يؤثر على الطريقة التي تتكشف بها القصة.



وتحتوي اللعبة على نهايات متعددة، كل منها عبارة عن مجموع من القرارات التي يتخذها اللاعب.



تم ترشيح Beholder للعديد من الجوائز وحصلت على عدة جوائز بالفعل، ومنها جائزة التميز في تصميم الألعاب وأفضل جوائز الألعاب المستقلة في مؤتمر مينسك DevGAMM عام 2016 وأفضل لعبة مغامرة IGN فى روسيا، وجائزة فئة الترفيه فى GDWC عام 2016، وأفضل لعبة في مؤتمر Game Developer عام 2017 ووصفت اللعبة بأنها جرعة صحية من الكوميديا السوداء.