Basketball تعلم مهارات كرة السلة بدون حذاء

صدرت لعبة جديدة على نينتندو سويتش بعنوان Basketball لمحبى كرة سلة.



لعبة هي أركيد وأكشن تدور حول مسابقة متخيلة هى بطولة Urban Basketball championship وفى هذه البطولة يمكن للاعب الاستماع بكرة السلة حتى بدون حذاء رياضي.



وفكرة السلة لعبة سريعة الإيقاع، وكل ما تحتاجه خلال اللعبة هو المهارة التى تمكن اللاعب من الفوز، ولهذا يجب على اللاعب إظهار أفضل التحركات فى الملعب، وخطف الكرة من المنافسين والتمرير الصحيح لزملائه، وغيرها من مهارات كرة السلة التى تصقلها هذه اللعبة الجديدة.

