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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:09 ص

موسكو: القاذفات الروسية حلقت فوق الكاريبي وفق القواعد الدولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2433967

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القاذفات الإستراتيجية الروسية من طراز "تو-160" قامت بالتحليق فوق البحر الكاريبي وفق القواعد الدولية لاستخدام وسائل النقل الجوية

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أنه "أثناء الزيارة الدولية لوفد القوات الجوية الفضائية الروسية إلى جمهورية فنزويلا قام طيارو القاذفات الإستراتيجية من طراز "تو-160" بالتحليق في الأجواء فوق مياه البحر الكاريبي.. واستمر التحليق نحو 10 ساعات".

وأضاف البيان أن بعض مراحل التحليق جرت بالتعاون مع مقاتلات "سو-30" و"أف-16" التابعة للقوات الجوية الفنزويلية. وقام طيارو البلدين بالتدريب على التعاون أثناء تنفيذهم لمهام التحليق.

ووصلت إلى فنزيلا في وقت سابق قاذفتان إستراتيجيتان روسيتان من طراز "تو-160" وطائرة نقل ثقيلة من طراز "أن-124" بالإضافة إلى طائرة "إيل-62" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية.

وتوعد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، بمواصلة زيارات الطائرات الأجنبية إلى بلاده، مضيفا أن وصول الطائرات الروسية إلى فنزويلا يتفق مع خطط تطوير التعاون بين البلدين.

من جانبه أعلن قائد الطيران الروسي بعيد المدى الفريق الطيار سيرجي كوبيلاش أن الطائرات الروسية وصلت إلى فنزويلا بدعوة من سلطات الجمهورية وقيادة سلاح الجو الفنزويلي.

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