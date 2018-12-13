برلمان كمبوديا يقر تشريعا يسمح للمعارضين بممارسة السياسية

أقر البرلمان في كمبوديا اليوم الخميس، تشريعا من شأنه أن يسمح برفع الحظر المفروض على ممارسة النشاط السياسي من قبل سياسيين بارزين في المعارضة.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين العلاقات مع الدول الغربية التي تتهم حكومة رئيس الوزراء هون سين بقمع حقوق الإنسان والديمقراطية.



وأضافت الشبكة الأمريكية أن هذا التشريع الجديد الذي وافق عليه البرلمان من شأنه السماح لأعضاء حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض والبالغ عددهم 118 عضوا بالتقدم بطلبات لرفع الحظر عنهم لكي يتمكنوا من ممارسة النشاط السياسي.



وقد تم حل هذا الحزب المعارض بأمر من المحكمة العام الماضي وهو ما اعتبره البعض تخطيطا لضمان فوز حزب الشعب الكمبودي الحاكم بزعامة هون سين في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي.

