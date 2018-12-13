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الصحة
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:06 ص

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2433960

في دراسة جديدة، وجد الباحثون أن سلسلة من منصات العلاج الموجه ذاتيًا المستندة إلى الإنترنت تقلل بشكل فعال من الاكتئاب.

قام بحث، بقيادة فريق في جامعة إنديانا، بمراجعة 21 دراسة قائمة مسبقًا تضم ما مجموعه 4،781 مشاركًا.. وفي السنوات العديدة الماضية، قدمت العديد من التطبيقات والمواقع على الإنترنت مطالبات لعلاج الاكتئاب.

وكانت مواضيع الدراسة على وجه التحديد تلك التطبيقات التي توفر العلاج مع العلاج السلوكي المعرفي، وهو شكل من أشكال العلاج النفسي الذي يركز على تغيير أنماط التفكير والسلوك للتخفيف من أعراض الاكتئاب والاضطرابات العقلية الأخرى.

وقد درست دراسات سابقة فعالية تطبيقات العلاج المعرفي الفردي المستندة إلى الإنترنت، أو iCBT، باستخدام مجموعة من الأساليب.

وقبل هذه الدراسة، اعتقدت أن الدراسات السابقة كانت تركز على الأرجح على الأشخاص المصابين بالاكتئاب الخفيف، أولئك الذين لا يعانون من مشاكل صحية عقلية أخرى وكانوا أقل عرضة للإصابة بالانتحار.

كما قال لورنزو لوازس، وهو باحث لدهشتي، لم يكن هذا هو الحال. يقترح العلم أن هذه التطبيقات والمنصات يمكن أن تساعد عددًا كبيرًا من الأشخاص. تطبيقات العلاج السلوكي المعرفي على شبكة الإنترنت هي أداة جديدة مهمة لمعالجة مشكلة صحية عامة رئيسية: أن الأفراد الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب يفوق عدد مقدمي خدمات الصحة العقلية المتاحة لعلاجهم.؟.

قال إن ما يقرب من واحد من كل أربعة أشخاص يفي بمعايير الاضطراب الاكتئابي الرئيسي. إذا قمت بتضمين الأشخاص المصابين بالاكتئاب الطفيف أو الذين أصيبوا بالاكتئاب لمدة أسبوع أو شهر مع بعض الأعراض، فإن العدد ينمو ويتجاوز عدد علماء النفس الذين يمكنهم خدمتهم. وأضاف أن المصابين بالاكتئاب مكلفون للغاية بالنسبة لنظام الرعاية الصحية. من خلال إجراء تحليل التحوف التلوي من 21 دراسة، قرر الباحثون أن منصات العلاج المستندة إلى الإنترنت تخفف بشكل فعال من الاكتئاب.

وكان الاستنتاج أن التطبيقات عملت في حالات الاكتئاب الخفيف، المعتدل والشديد. كما أن للعلاج القائم على التطبيقات ميزة في الحالات التي يكون فيها الوصول إلى العلاج وجهًا لوجه محدودًا بسبب الحواجز اللوجيستية، مثل المسافات الطويلة في المناطق الريفية أو جداول العمل غير المرنة.

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تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

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