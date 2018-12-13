برلمانيون ولاعبون يطلبون من رئيس وزراء اليابان إحياء ثقافة النينجا

طالب عدد من نواب البرلمان ولاعبو النينجا للفنون القتالية في اليابان من رئيس الوزراء شينزو آبي مساعدتهم في إحياء ثقافة النينجا القديمة كعامل جذب سياحي في الفترة التي تسبق كأس العالم للرجبي عام 2019 وأوليمبياد طوكيو 2020.



وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على الإنترنت، أنه "تسلل" أفراد النينجا إلى مكتب شينزو آبي الذي قال لهم "إنه على الرغم من أنكم ترتدون كل هذه الألوان الزاهية، الإ أنكم كنتم قادرين على التسلل عبر الأمن المشدد (للمكتب)، موجها كلامه أيضا لأعضاء البرلمان من السيدات اللواتي كن يرتدين ملابس النينجا الوردية والأرجوانية، مما أثار الضحك.



وذكرت الصحيفة أن المجموعة التي تضم تسعة أشخاص، أربعة من نواب البرلمان وخمسة من أفراد مجلس النينجا الياباني، سلمت شينزو الألتماس مكتوبا على اثنين من المخطوطات. وقال آبي: " كثير من الناس يعرفون النينجا، وسوف نستفيد بثقافة النينجا وننشرها".



وكانت ممارسة فن النينجاتسو وهو طريقة التخفي مثل الأشباح قد استخدمت تقنيات سرية أثناء تنفيذ مهام التجسس والتخريب والاغتيال، قبل أن تتلاشى تدريجيا خلال الفترة من (1603-1868)، وحازت على شعبية في الخارج من خلال الرسوم المتحركة والألعاب والأفلام.