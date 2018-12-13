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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:57 ص

"مونديال" أكثر كلمات البحث على جوجل في البرتغال هذا العام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2433953

"مونديال".. كانت أكثر الكلمات بحثا على محرك البحث "جوجل" في البرتغال هذا العام.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أن كلمة مونديال أو "كأس العالم" بالانجليزية كانت هي الأكثر تداولا وتصدرت كلمات البحث على الإنترنت وفقا للتقرير السنوي لجوجل، وتلاها كلمة حرائق مونشيك" بجنوب البرتغال وهي الكارثة التي أدت لمقتل وإصابة العشرات بالإضافة إلى الخسائر المادية.

ومن بين أكثر المواد الخبرية التي جرى البحث عنها في البرتغال في عام 2018 جاء عرض تليفزيون الواقع "متزوج من أول نظرة" وكذلك ميجان ماركل والعُرس الملكي.

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