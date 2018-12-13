المتحف الوطني للفنون في واشنطن يستعين بأول سيدة في منصب مدير

لأول مرة منذ افتتاحه في عام 1941، ستقود امرأة المعرض الوطني للفنون في واشنطن (ثاني أكثر متحف للفنون في الولايات المتحدة)، مع تعيين "كايوين فيلدمان" كمديرة للمتحف.



وقالت "فيلدمان"، التي شغلت منصب مديرمعهد "مينيابوليس للفنون" (ميا): "لقد دافعت لفترة طويلة عن المساواة بين الجنسين، لذا من المثير حقا بالنسبة لي أن أكون قادرة على قيادة متحف الفن الوطني" لمدة عشر سنوات.



ومن المنتظر أن تتسلم كايوين فيلدمان منصبها في الحادى عشر من مارس المقبل، لتحل محل "إيرل باول" الذي أعلن عن تنحيه عن إدارة المتحف بحلول عام 2019.



وشغلت "فيلدمان"، في السابق منصب مدير متحف "ممفس بروكس للفنون" فى تينيسى فى الفترة من 1999 إلى 2007، كما شغلت منصب رئيس رباطة مدير متاحف الفنون" (AAMD).