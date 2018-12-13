القاهرة : الخميس 13 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:54 ص

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"
09:17 م

كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا (بث مباشر)
08:41 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر | يلا شوت | SPORTS
08:38 م

SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر يلا شوت

07:43 م

يلا شوت | SPORTS | مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز اليوم (بث مباشر)
10:58 م

الشوط الثاني| ليفربول ضد نابولي بث مباشر | مشاهدة هدف محمد صلاح
08:22 م

مشاهدة مباراة liverpool اليوم بث مباشر | كول ستار | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم بث مباشر | كورة لايف | يلا شوت
08:06 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN SPORTS
07:13 م

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018 | لحظه بلحظه | كورة لايف
07:10 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي | يلا كورة | ماتش ليفربول ونابولي | دوري أبطال أوروبا| liverpool vs napoli
06:55 م

موعد مباراة ليفربول اليوم| liverpool vs napoli | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم | دوري أبطال أوروبا
06:52 م

ليفربول مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم .. ليفربول يوتيوب .. يلا شوت liverpool
الثقافة
الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:57 ص

المتحف الوطني للفنون في واشنطن يستعين بأول سيدة في منصب مدير

المتحف الوطني للفنون
المتحف الوطني للفنون
أ ش أ
dostor.org/2433952

لأول مرة منذ افتتاحه في عام 1941، ستقود امرأة المعرض الوطني للفنون في واشنطن (ثاني أكثر متحف للفنون في الولايات المتحدة)، مع تعيين "كايوين فيلدمان" كمديرة للمتحف.

وقالت "فيلدمان"، التي شغلت منصب مديرمعهد "مينيابوليس للفنون" (ميا): "لقد دافعت لفترة طويلة عن المساواة بين الجنسين، لذا من المثير حقا بالنسبة لي أن أكون قادرة على قيادة متحف الفن الوطني" لمدة عشر سنوات.

ومن المنتظر أن تتسلم كايوين فيلدمان منصبها في الحادى عشر من مارس المقبل، لتحل محل "إيرل باول" الذي أعلن عن تنحيه عن إدارة المتحف بحلول عام 2019.

وشغلت "فيلدمان"، في السابق منصب مدير متحف "ممفس بروكس للفنون" فى تينيسى فى الفترة من 1999 إلى 2007، كما شغلت منصب رئيس رباطة مدير متاحف الفنون" (AAMD).

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ اسبوع

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ أقل من شهرين

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

كارول سماحة تتعاون مع زياد رحبانى فى ألبوم كامل

نشر صورة مسلح ستراسبورغ "الهارب".. مجرم بسن 13 عامًا

تعرّف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 ببطولة دورى أبطال أوروبا

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ads
الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 21 درجة

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

مفاجأة في اتهام محامية لـ5 أشخاص باغتصابها في الهرم

ألبومات الصور

وشوش الخير

صورة اليوم.. معانا يا رب

شهود عيان يروون تفاصيل محاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

نجم الساعة

كورة اون لاين مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر||كورة لايف مشاهدة مباراة يوفنتوس ويونج بويز بث مباشر

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 21 درجة

تحطم قطار سريع فى أنقرة.. وعدد الضحايا "كبير"

"فتحي سرور" يظهر من جديد في جنايات دمنهور

مفاجأة في اتهام محامية لـ5 أشخاص باغتصابها في الهرم

كشكول

جامعة الأزهر تحتفل بتحويل فصول طب "أسيوط" إلى كلية مستقلة

أصول الدين بالزقازيق تطلق حملة للتبرع بالدم

طب الأزهر تحرم الطلاب من دخول الامتحانات بسبب المصروفات

طلاب المنوفية الأزهرية يبتكرون "مكنسة كهربائية" و "تايمر لشاحن الهواتف"

انطلاق مسابقة الكرة الطائرة لطلاب الثانوية الأزهرية

الأمصار

اتفاق جديد بمشاورات السويد.. وقف إطلاق النار والانسحاب من الحديدة

رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية غدا

سيسكا موسكو يقسو على ريال مدريد بثلاثية وروما يسقط في الكمين التشيكي

البابا فرانسيس يقيم أول قداس في شبه الجزيرة العربية

واشنطن ترفض طلبا لإسرائيل لتحمل لبنان المسؤولية كاملة

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

انخفاض معدل المواليد في اسكتلندا إلى أدنى مستوى تاريخي

"مونديال" أكثر كلمات البحث على جوجل في البرتغال هذا العام

3 عوامل تتوقف عليها معدل مرات الاستحمام بالأسبوع

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

تطبيقات العلاج عبر الإنترنت تقلل من الاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎