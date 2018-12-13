أطفال اسكتلندا يستهلكون 600 ألف مشروب غازي سكري يوميا

يستهلك الأطفال في أنحاء اسكتلندا قرابة 4.4 مليون مشروب غازي سكري أسبوعيا أي ما يوازي أكثر من 600 ألف يوميا وذلك وفقا لنتائج بحث جديد.



وتعزز الأرقام، الصادرة عن معهد أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة، المطالب الموجهة للوزراء الاسكتلنديين بتعديل القانون لاتخاذ إجراءات صارمة على العديد من المتاجر الكبيرة التي توفر عروض شراء متعددة على المشروبات السكرية، والتي يباع العديد منها كجزء من صفقات الشراء بالجملة مما يجعلها متوفرة وفي متناول اليد في المنزل.



وطالب المسؤولون في المعهد، وفقا لصحيفة (هيرالد اسكتلند) على الإنترنت، بضرورة اتخاذ خطوة من جانب الحكومة الاسكتلندية لتطبيق القوانين التي تحد من عروض الشراء المتعددة على الوجبات السريعة والمشروبات السكرية، مشيرين إلى زيادة أوزان الأطفال قبل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية.

