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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 21 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2433947

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 17 21
شبين الكوم 15 20
طنطا 14 20
دمنهور 13 20
الإسكندرية 13 19
بلطيم 13 19
مطروح 12 21
السلوم 10 19
سيوة 11 23
بورسعيد 15 20
دمياط 15 20
الزقازيق 15 20
الإسماعلية 15 21
السويس 15 22
العريش 14 20
رفح 13 20
رأس سدر 11 22
نخل 05 17
نويبع 16 21
طابا 14 20
كاترين 04 16
الطور 12 22
شرم الشيخ 14 24
الغردقة 11 23
مرسى علم 13 22
الفيوم 12 21
بنى سويف 10 21
المنيا 10 22
أسيوط 09 22
سوهاج 09 22
قنا 10 23
الأقصر 10 23
أسوان 11 24
أبوسمبل 11 23
الوادى الجديد 09 22
شلاتين 16 25
ابو رماد 17 24
راس حدربة 18 23
حلايب 19 23

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