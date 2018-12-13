هذه الحشرة الصغيرة هى الأسرع على وجه الأرض

توصل خبراء بجامعة إلينوي الأمريكية إلى أن نمل "دراكولا" هو أسرع الحيوانات على وجه الأرض.



هذا النوع من النمل يقفز بسرعة مذهلة تبلغ 200 ميل في الساعة (320 كم في الساعة)، وهو بذلك أسرع بـ 5000 مرة من غمضة عين.



تمت تسمية هذا الكائن صغير الحجم، الذي يبلغ حجمه بضعة مليمترات فقط، بأنه أسرع حيوان حي متحرك، متفوقًا بذلك على الفهد الذي تبلغ سرعته القياسية 60 ميلًا في الساعة (96 كم في الساعة).



ويستخدم النمل دراكولا، الموجود في أفريقيا وأستراليا وجنوب شرق آسيا، فكيه كآلة المنجنيق الحربية ويدفعهما معًا للاستعداد قبل أن ينطلق.



القوة التي تم توليدها قوية بما فيه الكفاية لضرب الحشرات التي يصطادها النمل حتى يتمكن من جرها إلى عشه لإطعام صغاره وهي أيضًا حركة قتال قوية يمكنها أن تضرب أية نملة منافسة.



وفي حين أنها لا تحظى بالاهتمام مثل الفهود، فإن اللافقاريات مثل النمل تملك أسرع الحركات في المملكة الحيوانية بسبب فكوكها.