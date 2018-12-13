بالصور.. السرطان لم يمنع فاروق الفيشاوى من التدخين

لم تمنع إصابة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمرض السرطان، كما أعلن في نبأ صادم لجمهوره وأصدقائه بالوسط الفني من التوقف عن الشراهة في التدخين.



ورصدت عدسة «الدستور» مساء أمس الأربعاء بعزاء الفنان الكبير الراحل محمود القلعاوي، عدة لقطات للفيشاوي وهو يدخن السجائر رغم تلقيه العلاج في الفترة الحالية، وهو ما أثار العديد من ردود الأفعال بين محبي الفيشاوي على منصات التواصل الاجتماعي.



وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد حضر عزاء الفنان محمود القلعاوي رغم مرضه بالسرطان بصحبة الفنان كمال أبو رية، ولفيف من نجوم الفن والإعلام والسياسة.



وكان الفيشاوي قد أعلن إصابته بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الاسكندريه السينمائي الماضي.