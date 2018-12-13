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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 01:32 ص

البنتاجون يحذّر تركيا من أى عمل عسكرى فى شمال سوريا

البنتاجون يحذّر تركيا
البنتاجون يحذّر تركيا من أى عمل عسكرى فى شمال سوريا
وكالات
dostor.org/2433931

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الأربعاء إن أي عمل عسكري من جانب واحد في شمال سوريا محل قلق بالغ و"غير مقبول"، وذلك بعد أن أعلنت تركيا أنها ستبدأ عملية عسكرية جديدة في المنطقة خلال أيام لاستهداف مقاتلين أكراد.

وقال الكوماندر شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاجون في بيان لها: "القيام بعمل عسكري من جانب واحد في شمال شرق سوريا خاصة في ظل احتمال وجود أفراد من الجيش الأمريكي هناك أو في محيط المنطقة محل قلق بالغ. أي أفعال من هذا النوع غير مقبولة بالنسبة لنا".

وأضاف روبرتسون أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن تركيا الحدودي لكن المعركة ضد تنظيم داعش لم تنته وقوات سوريا الديمقراطية تظل “شريكًا ملتزمًا” في التصدي للتنظيم المتشدد.

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