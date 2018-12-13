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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 06:12 ص

مقتل فلسطينى بدعوى مشاركته فى هجوم مسلح

مقتل فلسطينى بدعوى
وكالات
dostor.org/2433930

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه قتل فلسطينيا قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قال إنه شارك في هجوم استهدف مستوطنين قبل أيام.

وبحسب الجيش، فقد قتلت قوة خاصة الشاب خلال كمين نصب له في قرية سردا شمالي رام الله، حيث انتظرت مروره هناك عبر سيارة أجرة كان يستقلها.

وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن شهود عيان قولهم، إن قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" أطلقت النار صوب مركبة أجرة، قبل أن تعتقل سائقها وهو صالح عمر البرغوثي من قرية كوبر القريبة.

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