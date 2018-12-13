نتنياهو: مستعدون لمهاجمة إيران فى أراضيها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران في أراضيها إذا كان "بقاء" الدولة العبرية على المحك.



وقال "نتنياهو"، ردًا على سؤال لصحافيين عن "الخط الأحمر" الذي ينبغي تجاوزه لكي تقرر إسرائيل مهاجمة إيران داخل حدودها: "إن خطنا الأحمر هو بقاؤنا".



وأضاف: "نقوم بما هو ضروري لحماية دولة إسرائيل من النظام الإيراني الذي يدعو في نهاية المطاف إلى القضاء على الدولة العبرية".



وتابع: "لا أستبعد شيئًا يمكن أن يكون ضروريًا لندافع عن أنفسنا".



وأوضح "نتنياهو" أن إسرائيل هي البلد الوحيد الذي يقاتل جيشه "في شكل مباشر" القوات الإيرانية على الأراضي السورية المجاورة.



وكرر أن سلوك إيران في المنطقة وخصوصا في سوريا ولبنان، والتزام إسرائيل مكافحة الإرهاب وتقدمها التكنولوجي، أدت إلى تقارب بين إسرائيل والدول العربية.



وقال إن "الدول العربية تفهم تماما أن إسرائيل ليست عدوها بل هي شريكتها التي لا غنى عنها" ضد المتطرفين، متحدثًا عن "علاقة جديدة بين إسرائيل والعالم العربي".



ومصر والأردن هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان تربطهما بإسرائيل علاقات دبلوماسية.